Хамес Родригес: Я не считаю Мюллера своим конкурентом в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес полагает, что ему не придется бороться с Томасом Мюллером за место в стартовом составе команды.

- Томас - великолепный футболист, имеющий историческое значение для «Баварии». Он практически выиграл все. Не рассматриваю себя и Мюллера в качестве конкурентов. Мы - товарищи по команде, преследующие одну и ту же цель. Мы уже показали, что вполне совместимы на футбольном поле. Мы лишь стимулируем друг друга, - заявил Хамес.

Напомним, «Бавария» взяла колумбийца у мадридского «Реала» в аренду на два года. После этого футболист может быть выкуплен за 35 миллионов евро.

