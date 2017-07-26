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Дмитрий Кулагин покинул ЦСКА

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Защитник Дмитрий Кулагин покинул московский баскетбольный клуб ЦСКА по истечении срока контракта, сообщается на официальном сайте армейцев.

– Хочу поблагодарить руководство клуба за предоставленную возможность выступать на топ-уровне, Димитриса Итудиса и весь тренерский штаб за неоценимый опыт и знания, весь персонал, партнеров по команде и, конечно, болельщиков за веру и поддержку. До скорой встречи! – сказал Кулагин.

Напомним, Кулагин выступал за ЦСКА с 2015 года. В рядах армейцев он дебютировал в Евролиге и в первый же год стал чемпионом турнира, сыграв, в том числе, в финальном матче. За два сезона 25-летний баскетболист принял участие в 92 встречах, его средняя статистика – 4,5 очка, 1,4 подбора, 1,5 передачи, 11,1 минуты.

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