Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Динамо СПб- : -Ротор-Волгоград
Футбол  Олимпиец- : -Химки
Водное поло  Россия- : -США
Футбол  Астана- : -Легия
Футбол  Динамо Киев- : -Янг Бойз
Футбол  Ницца- : -Аякс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Зенит» будет готовиться к сезону в Сербии и Турции

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Петербургский «Зенит» опубликовал на своем официальном сайте план подготовки команды к сезону 2017/2018.

С 15 августа по 5 сентября подопечные Василия Карасева будут тренироваться в сербском Вршаце. На первом сборе команда сыграет один контрольный матч. 

С 8 по 25 сентября «Зенит» будет находиться в Анталии и сыграет в Турции на двух товарищеских турнирах Gloria Cup. Первый пройдет с 14 по 17 сентября, и там кроме петербуржцев выступят «Нижний Новгород» (Россия), «Жальгирис» (Литва), «Анадолу Эфес», «Банвит» и «Тофаш» (все - Турция). Второй состоится с 21 по 24 сентября, и его участниками будут «Зенит», «Локомотив-Кубань» (оба - Россия), «Бешикташ», «Эскихешир Баскет», «Банвит» и «Ушак» (все - Турция). Также зенитовцы сыграют товарищеский матч с «Дарушафакой». 

Напомним, в сезоне 2016/2017 «Зенит» стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ и дошел до 1/4 финала Кубка Европы. В Еврокубке петербуржцы проиграли «Локомотиву-Кубани», а в плей-офф Единой лиги - «Химкам». По ходу серии с подмосковной командой зенитовцы вели 2-0.

В межсезонье баскетбольный «Зенит» стал самостоятельной организацией. Ранее команда входила в структуру ФК «Зенит».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Иван Лазарев: Так сложилось, что мне нужно идти дальше, отвечать на новые вызовыБаскетболист Иван Лазарев прокомментировал свой уход из московского ЦСКА.Николайс Мазурс: Гейнс сильный игрок, который опасен как с дистанции, так и в проходеГлавный тренер баскетбольной «Пармы» Николайс Мазурс прокомментировал переход в команду американского защитника Фрэнка Гейнса.Защитник Фрэнк Гейнс станет игроком «Пармы»Баскетбольный клуб «ПАРМА» и американский защитник Фрэнк Гейнс договорились о подписании контракта, сообщает официальный сайт пермской команды.Андреа Маццон: Предел для Клименко - только он самГлавный тренер «Автодора» Андреа Маццон выразил мнение, что центровой Артем Клименко сможет добиться больших успехов.Швед продлил контракт с «Химками» до 2020 годаЗащитник «Химок» Алексей Швед подписал новый контракт с подмосковной командой, сообщает официальный сайт клуба.«Золото Евробаскета – реально». Кириленко – в гостях у «Советского спорта»«Золото Евробаскета – реально». Кириленко – в гостях у «Советского спорта»Глава РФБ Андрей Кириленко побывал в редакции «Советского спорта» и рассказал много интересного.Андрей Кириленко: Лиге ВТБ нужно качество, а не количество клубовПрезидент РФБ Андрей Кириленко поделился мнением о составе участников Единой лиги ВТБ на предстоящий сезон.Павел Коробков: Новый контракт с ЦСКА – большой авансЦентровой ЦСКА Павел Коробков прокомментировал продление контракта с клубом.Димитрис Итудис: Главное для Коробкова – следить за здоровьемГлавный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал продление контракта с центровым Павлом Коробковым.Артем Клименко: Лэнгфорд вообще подумывал о завершении карьерыЦентровой «Автодора» Артем Клименко заявил, что не удивился решению бывшего партнера по УНИКСу защитника Кита Лэнгфорда продолжить карьеру в китайском «Шэньчжэнь Леопардс»УНИКС ведет переговоры с Каймакоглу о новом контрактеКазанский УНИКС практически завершил формирование состава на сезон-2017/18.Шейн Уиттингтон стал игроком «Зенита»Американский центровой Шейн Уиттингтон подписал контракт с «Зенитом», сообщает официальный сайт петербургского клуба.Коробков и Лазарев покидают ЦСКАЦентровые ЦСКА Павел Коробков и Иван Лазарев покидают клуб. Срок договора Коробкова истек в конце сезона-2016/17. По соглашению с Лазаревым клуб предусматривал опцию продления контракта на два года, однако ей решили не пользоваться.Малькольм Томас стал игроком «Химок»Тяжелый форвард Малькольм Томас перешел в подмосковные «Химки».Мартин Мейерс продолжит карьеру в УНИКСеЛатвийский баскетболист Мартин Мейерс продолжит карьеру в УНИКСе, сообщает официальный сайт казанской команды.Баринов стал игроком «Зенита»Российский форвард Никита Баринов продолжит карьеру в «Зените», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.Елена Безденежных: Родригес - звезда европейского баскетболаВице-президент компании «Норильский Никель» - генерального спонсора БК ЦСКА - Елена Безденежных прокомментировала подписание контракта с испанским разыгрывающим Серхио Родригесом.Виталий Носов: «Химки» неплохо усилилисьБывший защитник «Химок» Виталий Носов поделился мнением о трансферной политике клуба.Серхио Родригес: Играть за команду ЦСКА – это большой вызовНовичок баскетбольного ЦСКА Серхио Родригес прокомментировал свой переход в московскую команду.Валерий Карпин: «Спартак», ЦСКА и «Зенит» – фавориты чемпионата РоссииБывший наставник московского «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о фаворитах стартовавшего накануне чемпионата России.
Футбол
Испанец Карлос Алос Феррер возглавил «Кайрат»
Футбол
В Москве может появиться улица Федора Черенкова
Футбол
Карло Анчелотти: Я не участвую в процессе выбора и назначения спортивного директора «Баварии»
MMA
Хабиб Нурмагомедов: Я попросил UFC перенести бой с Фергюсоном на ноябрь
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости