«Зенит» будет готовиться к сезону в Сербии и Турции

Петербургский «Зенит» опубликовал на своем официальном сайте план подготовки команды к сезону 2017/2018.

С 15 августа по 5 сентября подопечные Василия Карасева будут тренироваться в сербском Вршаце. На первом сборе команда сыграет один контрольный матч.

С 8 по 25 сентября «Зенит» будет находиться в Анталии и сыграет в Турции на двух товарищеских турнирах Gloria Cup. Первый пройдет с 14 по 17 сентября, и там кроме петербуржцев выступят «Нижний Новгород» (Россия), «Жальгирис» (Литва), «Анадолу Эфес», «Банвит» и «Тофаш» (все - Турция). Второй состоится с 21 по 24 сентября, и его участниками будут «Зенит», «Локомотив-Кубань» (оба - Россия), «Бешикташ», «Эскихешир Баскет», «Банвит» и «Ушак» (все - Турция). Также зенитовцы сыграют товарищеский матч с «Дарушафакой».

Напомним, в сезоне 2016/2017 «Зенит» стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ и дошел до 1/4 финала Кубка Европы. В Еврокубке петербуржцы проиграли «Локомотиву-Кубани», а в плей-офф Единой лиги - «Химкам». По ходу серии с подмосковной командой зенитовцы вели 2-0.

В межсезонье баскетбольный «Зенит» стал самостоятельной организацией. Ранее команда входила в структуру ФК «Зенит».