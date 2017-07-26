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Уэйн Руни: Я всегда хотел сыграть в еврокубках за «Эвертон»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни надеется на успешное выступление команды в Лиге Европы-2017/18.

- Я всегда хотел сыграть в еврокубках за «Эвертон» и был немного расстроен, что не смог сделать этого раньше, но теперь у меня появилась такая возможность. Я выиграл этот трофей в прошлом году, поэтому надеюсь, что мы далеко пройдем и, может, даже постараемся выиграть его.

Я с нетерпением жду начала сезона, надеюсь выходить на поле регулярно и помогать клубу, - заявил Руни.

27 июля «Эвертон» на «Гудисон Парк» примут словацкий «Ружомберок» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Нынешним летом Уэйн Руни покинул «Манчестер Юнайтад» и вернулся в «Эвертон» - клуб, где он начинал профессиональную карьеру.  

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