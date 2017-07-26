Александр Якушев: Известие о Зарипове нас всех ошарашило

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе хоккеиста Даниса Зарипова.

- Это известие всех нас ошарашило, тем более тех людей, которые хорошо его знают. Неприятная история, человек в годах, можно сказать, близок к завершению своей карьеры, и такой «подарок» получить… Этого никому не пожелаешь. Но я думаю, в этой ситуации разберутся, и реакция будет положительной, - заявил Якушев.

На вопрос, как допинг может помочь хоккеисту, Александр Якушев ответил так: «Не знаю, не пробовал».

Напомним, трехкратный чемпион мира Данис Зарипов был дисквалифицирован на два года за применение запрещенных препаратов.



