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«Милан» готов купить Ренату Саншеша у «Баварии» за 40 миллионов евро

Источник:  L'EquipeКомментарии

Состав «Милана» нынешним летом может пополнить чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии Ренату Саншеш.

По информации французских СМИ, россонери готовы заплатить «Баварии» за 19-летнего футболиста 40 миллионов евро.

Напомним, «Бавария» купила португальца летом 2016 года у «Бенфики» за 35 млн евро, однако португалец не получил достаточной игровой практики в команде Карло Анчелотти.

По окончании сезона-2016/17 карьеру игрока завершил Хаби Алонсо, однако мюнхенцы за 41,5 млн евро приобрели в центр полузащиты 22-летнего футболиста «Лиона» Корентена Толиссо.

Ранее сообщалось, что «Бавария» потребует за Саншеша у потенциального покупателя 48 миллионов евро. 


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