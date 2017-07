Защитник пражской «Спарты» Мазух перешел в «Халл Сити» (видео)

Защитник Ондржей Мазух, права на которого принадлежали пражской «Спарте», продолжит карьеру в «Халл Сити».

- Я рад, что клуб предоставил мне эту фантастическую возможность. Хочу поблагодарить всех, кто помог осуществить этот трансфер. Не могу дождаться старта сезона в составе «Халл Сити», - цитирует Мазуха официальный сайт английского клуба.

