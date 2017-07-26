Емельяненко может провести реванш с Митрионом

Президент организации Bellator Скотт Кокер заявил, что российский боец Федор Емельяненко может провести реванш с американцем Мэттом Митрионом после своего следующего поединка.

«Это (реванш0 может произойти после следующего боя Федора», - сказал Кокер.

Напомним, что на турнире Bellator 180, прошедшем в конце июня, 40-летний Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде Митриону, который получил медицинское освобождение на 30 дней.

Для Емельяненко поражение от Митриона стало пятым в карьере при 36 победах. На пресс-конференции, состоявшейся после боя, Емельяненко сообщил, что не собирается завершать спортивную карьеру.

В настоящий момент российскому бойцу запрещено проводить поединки в связи с поражением нокаутом, он должен воздержаться от боев на территории США в течение 90 дней после проведения поединка.

На счету Митриона 12 побед и пять поражений.











