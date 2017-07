Ярослав «NS» Кузнецов сделал прогнозы на The International 2017 Ярослав «NS» Кузнецов опубликовал видео, в котором сделал прогнозы на The International 2017 в боевом пропуске.

Game Show покажет игры The International 2017 Телеканал Game Show организует прямые трансляции игр турнира The International 2017 по Dota 2.