Сергей Сироткин: В Венгрии преимущество «Мерседеса» будет чуть меньше

Пилот команды «Рено» Сергей Сироткин поделился ожиданиями от Гран-при Венгрии.

«Что касается прогноза, то тут все не так легко. Если возвращаться к теме двух лидеров, то, думаю, преимущество «Мерседеса» в Венгрии будет чуть меньше, поскольку трасса, хоть и не сказать, что «затычная», но здесь нет длинных пологих поворотов, в которых у «Серебряных стрел» есть преимущество. Весь второй сектор, наоборот, состоит из коротких и резких поворотов слева-направо, где высоки требования к стабильности машины.

Из-за нового очень гладкого асфальта «Мерседес»может выглядеть не так уверенно, как на трассах со стандартным полотном. И это будет еще одним плюсом в копилку «Феррари». Самый хороший пример – Монако. Но это было уже давно, так что будет интересно посмотреть, разобрались с этой проблемой в коллективе из Брэкли или нет.

Что касается остальных команд, то трасса в Венгрии чуть менее моторная по сравнению с треками, где прошли несколько последних этапов. Это будет лучше для нас – «Рено», и «Ред Булл» тоже, потому что они традиционно хороши в медленных и среднескоростных поворотах.

Таким командам, как «Форс Индия» и «Уильямс», придется тяжелее в борьбе с теми же «Хаасом» или «Рено», - цитирует Сироткина Autosport.

Гран-при Венгрии пройдет с 28 по 30 июля.