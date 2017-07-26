Сергей Сироткин: В Венгрии преимущество «Мерседеса» будет чуть меньше
Пилот команды «Рено» Сергей Сироткин поделился ожиданиями от
Гран-при Венгрии.
«Что касается прогноза, то тут
все не так легко. Если возвращаться к теме двух лидеров, то, думаю,
преимущество «Мерседеса» в Венгрии будет чуть меньше, поскольку трасса, хоть и
не сказать, что «затычная», но здесь нет длинных пологих поворотов, в которых у
«Серебряных стрел» есть преимущество. Весь второй сектор, наоборот, состоит из
коротких и резких поворотов слева-направо, где высоки требования к стабильности
машины.
Из-за нового очень гладкого
асфальта «Мерседес»может выглядеть не так уверенно, как на трассах со
стандартным полотном. И это будет еще одним плюсом в копилку «Феррари». Самый
хороший пример – Монако. Но это было уже давно, так что будет интересно
посмотреть, разобрались с этой проблемой в коллективе из Брэкли или нет.
Что касается остальных команд,
то трасса в Венгрии чуть менее моторная по сравнению с треками, где прошли
несколько последних этапов. Это будет лучше для нас – «Рено», и «Ред Булл»
тоже, потому что они традиционно хороши в медленных и среднескоростных
поворотах.
Таким командам, как «Форс Индия» и «Уильямс», придется тяжелее в
борьбе с теми же «Хаасом» или «Рено», - цитирует Сироткина Autosport.
Гран-при Венгрии пройдет с 28
по 30 июля.