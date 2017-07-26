Фернандо Алонсо: Нам нужно бороться за очки в Венгрии

Пилот команды «Макларен» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от Гран-при Венгрии.

«Мы приняли сложные решения в Сильверстоуне в области штрафов на стартовом поле, чтобы лучше подготовиться к гонке в Венгрии. Надеюсь, что наши жертвы окупятся, – сказал Алонсо. – Нам необходимо создать наилучшие условия для завоевания очков в этот уик-энд.

Даже при том, что мы знаем, что наш автомобиль должен выступить в Венгрии лучше, чем на других этапах, нам необходимо избежать проблем с надежностью по ходу уик-энда», - цитирует Алонсо Autosport.

Гран-при Венгрии пройдет с 28 по 30 июля.