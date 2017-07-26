Фернандо Алонсо: Нам нужно бороться за очки в Венгрии
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот команды «Макларен»
Фернандо Алонсо поделился ожиданиями от Гран-при Венгрии.
«Мы приняли сложные решения в
Сильверстоуне в области штрафов на стартовом поле, чтобы лучше подготовиться к
гонке в Венгрии. Надеюсь, что наши жертвы окупятся, – сказал Алонсо. – Нам
необходимо создать наилучшие условия для завоевания очков в этот уик-энд.
Даже при том, что мы знаем, что
наш автомобиль должен выступить в Венгрии лучше, чем на других этапах, нам
необходимо избежать проблем с надежностью по ходу уик-энда», - цитирует Алонсо Autosport.
Гран-при Венгрии пройдет с 28
по 30 июля.
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