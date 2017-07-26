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Арда Туран может вернуться в «Галатасарай»

Источник:  CopeКомментарии

«Барселона» планирует отдать в аренду стамбульскому «Галатасараю» полузащитника Арда Турана. 

Как отмечает издание COPE со ссылкой на турецкие СМИ, руководство стамбульцев рассчитывать взять игрока в годичную аренду. Отмечается, что турки согласны выплачивать Турану зарплату, которая составляет 4 миллиона в сезон. Соответствующее предложение было направлено в каталонский клуб.

Напомним, Туран перешел в «Барселону» за 34 миллиона евро из мадридского «Атлетико» в 2015 году.

Полузащитник ранее уже играл за «Галатасарай» в 2004 - 2011 годах.

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