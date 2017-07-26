Аргентинский журналист: «Зенит» не будет отдавать Ригони в аренду в «Ривер Плейт»

«Зенит» планирует приобрести полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони. Аргентинский журналист Эрнан Кастильо опроверг информацию о том, что «Зенит» после трансфера отдаст его в аренду в другой клуб из Аргентины – «Ривер Плейт».

«Ригони переходит в «Зенит». Никакой аренды в «Ривер Плейт» не будет», - написал Кастильо в своем твиттере. Ранее о возможности такой аренды сообщали аргентинские СМИ.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что «Зенит» выиграл борьбу за игрока у лиссабонского «Спортинга». Контракт аргентинца с «Индепендьенте» истекает 30 июня 2019 года. В сезоне-2016/17 он в 26 матчах забил восемь голов и отдал одну голевую передачу.

По данным Trasnfermarkt.de, стоимость Ригони составляет 4,5 млн евро.

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