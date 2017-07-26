Аргентинский журналист: «Зенит» не будет отдавать Ригони в аренду в «Ривер Плейт»
Источник: Twitter.comКомментарии
«Зенит» планирует приобрести полузащитника «Индепендьенте»
Эмилиано Ригони. Аргентинский журналист Эрнан Кастильо опроверг информацию о
том, что «Зенит» после трансфера отдаст его в аренду в другой клуб из Аргентины
– «Ривер Плейт».
«Ригони переходит в «Зенит». Никакой аренды
в «Ривер Плейт» не будет», - написал Кастильо в своем твиттере. Ранее о
возможности такой аренды сообщали аргентинские СМИ.
Напомним,
ранее СМИ сообщили о том, что «Зенит» выиграл борьбу за игрока у лиссабонского
«Спортинга». Контракт аргентинца с «Индепендьенте» истекает 30 июня 2019 года.
В сезоне-2016/17 он в 26 матчах забил восемь голов и отдал одну голевую
передачу.
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