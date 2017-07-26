Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Майер4:1Кузнецов
Футбол  Астана- : -Легия
Футбол  Динамо Киев- : -Янг Бойз
Футбол  Динамо СПб- : -Ротор-Волгоград
Футбол  Олимпиец- : -Химки
Водное поло  Россия- : -США
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Квинси Промес попросил фанатов о поддержке

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Спартака» Квинси Промес опубликовал обращение к фанатам красно-белых. 

- Мы ничто без наших фанатов. И мы очень рассчитываем на вашу поддержку в этом сезоне. Мы должны сделать это все вместе!, - написал Промес в своем твиттере.

Напомним, Квинси Промес защищает цвета «Спартака» с 2014 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жонатас и Лестьенн перейдут в «Локо»? Таблица трансферов РФПЛЖонатас и Лестьенн перейдут в «Локо»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Новосельцев в ближайшее время может стать игроком «Локомотива»Как стало известно «Советскому спорту», защитник «Зенита» Иван Новосельцев в ближайшее время может стать игроком «Локомотива».Аргентинский журналист: «Зенит» не будет отдавать Ригони в аренду в «Ривер Плейт»«Зенит» планирует приобрести полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони. Аргентинский журналист Эрнан Кастильо опроверг информацию о том, что «Зенит» после трансфера отдаст его в аренду в другой клуб из Аргентины – «Ривер Плейт».Синдром Денисова? Почему не играет ни «Спартак», ни ГлушаковСиндром Денисова? Почему не играет ни «Спартак», ни ГлушаковГлавное развлечение недели перед третьим туром чемпионата России по футболу – гадать, куда же делась чемпионская игра «Спартака».Гончаренко завел Хамелеона. Знает ли о таком зверьке Каррера?Гончаренко завел Хамелеона. Знает ли о таком зверьке Каррера?Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев впечатлен не столько игрой ЦСКА с АЕКом, сколько его преображением.Защитник Ингасон возобновил тренировки с «Ростовом»Исландский защитник «Ростова» Сверрир Ингасон возобновил тренировки с донским клубом.«Зенит» отпустил «чечено» и обстучал Манчини, Акинфеев и прервал серию, и нет«Зенит» отпустил «чечено» и обстучал Манчини, Акинфеев и прервал серию, и нетВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Состав клуба «СКА-Хабаровск» усилил защитник сборной ГрузииЗащитник сборной Грузии Георгий Наваловский подписал контракт с новичком РФПЛ клубом «СКА-Хабаровск».«Ахмат» и Мирзов расторгли контракт по обоюдному согласиюФутбольный клуб «Ахмат» и полузащитник Резиуан Мирзов пришли к соглашению о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.Мацей Рыбус: Хочу помочь команде и отдам все ради нее (видео)Новичок «Локомотива» Мацей Рыбус прилетел в Москву и провел первую тренировку с командой, а затем поделился впечатлениями от возвращения в Россию.Футболисты «Рубина» приступили к подготовке к матчу с «Арсеналом»Футболисты «Рубина» приступили к подготовке к матчу с тульским «Арсеналом», который состоится в рамках третьего тура чемпионата России, сообщает официальный сайт казанской команды.Дмитрий Кузнецов: Васин – игрок совершенно не уровня ЦСКАБывший полузащитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов сказал, что он не считает Виктора Васина игроком уровня ЦСКА.«Тосно» – «Зенит». Матч обслужит бригада Алексея СухогоАрбитр из Люберец Алексей Сухой назначен на матч 3-го тура РФПЛ между «Тосно» и «Зенитом».Лапочкин рассудит «Спартак» и «Краснодар» в третьем туре чемпионата РоссииРоссийский футбольный союз (РФС) назначил арбитров на матчи третьего тура российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает официальный сайт организации.Дзюба, Жулиано или Полоз? Уравнение для Роберто МанчиниДзюба, Жулиано или Полоз? Уравнение для Роберто МанчиниОбозреватель «Советского спорта» о задаче, которую на этой неделе должен решить главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.«Зенит» поздравил Халка с днем рождения«Зенит» поздравил нападающего «Шанхай СИПГ» Халка с 31-м днем рождения.КДК РФС рассмотрит поведение Семшова в матче со «СКА-Хабаровском»Тренер «Арсенала» Игорь Семшов может быть наказан за выходы за пределы технической зоны в матче второго тура премьер-лиги со «СКА-Хабаровском» (1:0).Евгений Ловчев: Кокорину и Дзюбе нужно за свои места держаться зубамиЕвгений Ловчев: Кокорину и Дзюбе нужно за свои места держаться зубамиОбозреватель «Советского спорта» по итогам двух туров проанализировал игру фаворитов чемпионата.Евгений Ловчев: Манчини работал с Ибрагимовичем, он не будет заглядывать в паспорт игроковОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о стиле работы главного тренера «Зенита» Роберто Манчини.Девушки с полей. Самые красивые болельщицы 2-го тура РФПЛДевушки с полей. Самые красивые болельщицы 2-го тура РФПЛ«Советский спорт» собрал для вас фотографии самых привлекательных болельщиц с матчей 2-го тура чемпионата России.
Футбол
Арда Туран может вернуться в «Галатасарай»
MMA
Емельяненко может провести реванш с Митрионом
Футбол
Защитник пражской «Спарты» Мазух перешел в «Халл Сити» (видео)
Футбол
«Милан» готов купить Ренату Саншеша у «Баварии» за 40 миллионов евро
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Квинси Промес
Квинси Промесвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости