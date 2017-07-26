Квинси Промес попросил фанатов о поддержке
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Нападающий «Спартака» Квинси Промес опубликовал обращение к фанатам красно-белых.
- Мы ничто без наших фанатов. И мы очень рассчитываем на вашу поддержку в этом сезоне. Мы должны сделать это все вместе!, - написал Промес в своем твиттере.
Мы ничто без наших фанатов. И мы очень рассчитываем на вашу поддержку в этом сезоне. Мы должны сделать это все вместе! 👊🏾👏🏾#QP10 #Spartak pic.twitter.com/zOH69hUqeH— Quincy Promes (@QPromes) 26 июля 2017 г.
Напомним, Квинси Промес защищает цвета «Спартака» с 2014 года.
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