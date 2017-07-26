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Александр Меньков: Золото московского ЧМ? Это было давно и неправда

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Чемпион мира по прыжкам в длину Александр Меньков пообщался с корреспондентами «Советского спорта».

Золото московского чемпионата мира придает уверенности перед поездкой в Англию?
- Я о нем почти забыл. Как говорится, было давно и неправда, - смеется Меньков. – Правда, конечно, но какой смысл жить прошлым? Надо двигаться дальше. Буду искать положительные эмоции, чтобы правильно себя завести, не «сломаться» в решающий момент. Так-то вроде все в порядке – и с формой, и с «физикой», и с головой.

- Не боитесь агрессивной реакции местных болельщиков? Англичане – те еще фанаты…
- Да пусть что хотят, то и делают. В принципе, в мой адрес раньше не свистели, трибуны всегда вели себя корректно. Если в Лондоне получится иначе – ну и пусть. Не стану обращать на это внимание.

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