Александр Меньков: Золото московского ЧМ? Это было давно и неправда
Чемпион мира по прыжкам в длину Александр Меньков пообщался с корреспондентами «Советского спорта».
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Золото
московского
чемпионата
мира придает
уверенности
перед поездкой
в Англию?
- Я о нем почти забыл. Как говорится, было давно и неправда, - смеется Меньков. – Правда, конечно, но какой смысл жить прошлым? Надо двигаться дальше. Буду искать положительные эмоции, чтобы правильно себя завести, не «сломаться» в решающий момент. Так-то вроде все в порядке – и с формой, и с «физикой», и с головой.
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Не боитесь
агрессивной
реакции местных
болельщиков?
Англичане –
те еще фанаты…
- Да пусть что хотят, то и делают. В принципе, в мой адрес раньше не свистели, трибуны всегда вели себя корректно. Если в Лондоне получится иначе – ну и пусть. Не стану обращать на это внимание.