Александр Меньков: Золото московского ЧМ? Это было давно и неправда

Чемпион мира по прыжкам в длину Александр Меньков пообщался с корреспондентами «Советского спорта».

– Золото московского чемпионата мира придает уверенности перед поездкой в Англию?

- Я о нем почти забыл. Как говорится, было давно и неправда, - смеется Меньков. – Правда, конечно, но какой смысл жить прошлым? Надо двигаться дальше. Буду искать положительные эмоции, чтобы правильно себя завести, не «сломаться» в решающий момент. Так-то вроде все в порядке – и с формой, и с «физикой», и с головой.

- Не боитесь агрессивной реакции местных болельщиков? Англичане – те еще фанаты…

- Да пусть что хотят, то и делают. В принципе, в мой адрес раньше не свистели, трибуны всегда вели себя корректно. Если в Лондоне получится иначе – ну и пусть. Не стану обращать на это внимание.