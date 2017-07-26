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Данил Лысенко: Не ожидал, что получу допуск на ЧМ

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Прыгун в высоту Данил Лысенко пообщался с корреспондентами «Советского спорта».

- Не обидно, что первый взрослый ЧМ – а выступать будете не за Россию?

- Ну как не Россию? Да, флага на майке не будет. Но все ведь знают, из какой я страны. Где за меня болеют. И для кого я буду бороться за награды. Про остальное можно забыть.

- Как узнали, что получили допуск на турнир?

- Совершенно неожиданно. Пришел с тренировки, вижу – пропущенный звонок от моего менеджера. Перезвонил, он говорит: «Восьмерых россиян допустили до чемпионата мира, тебя – в том числе». Честно – не поверил сразу. Но потом увидел подтверждение в интернете, и… Так рад был! Сразу бросился звонить родителям, друзьям, - сказал Лысенко.


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