Эстебан Окон: Хунгароринг – мой любимый автодром

Пилот команды «Форс Индия» Эстебан Окон поделился ожиданиями от Гран-при Венгрии.

«Я обожаю Будапешт и Хунгароринг. Это мой любимый автодром. Когда я выступал здесь в европейской Формуле 3, то выиграл две гонки и один раз финишировал вторым, а в GP3 мне удалось оформить в Венгрии два подиума.

Мне очень нравится выступать на этой трассе. Когда ты входишь в нужный ритм, то можешь положиться на машину и атаковать поребрики. Конфигурация круга подходит моему стилю пилотирования», - цитирует Окона Autosport.

Гран-при Венгрии пройдет с 28 по 30 июля.