Эстебан Окон: Хунгароринг – мой любимый автодром
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот команды «Форс Индия»
Эстебан Окон поделился ожиданиями от Гран-при Венгрии.
«Я обожаю Будапешт и
Хунгароринг. Это мой любимый автодром. Когда я выступал здесь в европейской
Формуле 3, то выиграл две гонки и один раз финишировал вторым, а в GP3 мне
удалось оформить в Венгрии два подиума.
Мне очень нравится выступать на
этой трассе. Когда ты входишь в нужный ритм, то можешь положиться на машину и
атаковать поребрики. Конфигурация круга подходит моему стилю пилотирования», -
цитирует Окона Autosport.
Гран-при Венгрии пройдет с 28
по 30 июля.
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