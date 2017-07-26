Букмекеры не видят явного фаворита в матче между «Ниццей» и «Аяксом» в квалификации Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня состоится первый матч третьего раунда квалификации
Лиги чемпионов между «Ниццей» и «Аяксом». Букмекеры не видят явного фаворита в
этой игре.
Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на победу «Ниццы»
- 2.55, на победу «Аякса» - 2.80. Наименее вероятным исходом они считают ничью –
коэффициент 3.25.
Матч «Ницца» - «Аякс» начнется в 21:45 по Москве.
Матч
Место и дата
26 июля 21:45, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически