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Букмекеры не видят явного фаворита в матче между «Ниццей» и «Аяксом» в квалификации Лиги чемпионов

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Ниццей» и «Аяксом». Букмекеры не видят явного фаворита в этой игре.

Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на победу «Ниццы» - 2.55, на победу «Аякса» - 2.80. Наименее вероятным исходом они считают ничью – коэффициент 3.25.

Матч «Ницца» - «Аякс» начнется в 21:45 по Москве.

Матч

Ницца - Аякс

Место и дата

26 июля 21:45, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция

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