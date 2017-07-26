Букмекеры не видят явного фаворита в матче между «Ниццей» и «Аяксом» в квалификации Лиги чемпионов

Сегодня состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Ниццей» и «Аяксом». Букмекеры не видят явного фаворита в этой игре.

Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на победу «Ниццы» - 2.55, на победу «Аякса» - 2.80. Наименее вероятным исходом они считают ничью – коэффициент 3.25.

Матч «Ницца» - «Аякс» начнется в 21:45 по Москве.