«РБ Лейпциг» может расстаться с Кейта из-за его поведения

Полузащитник Наби Кейта может покинуть «Лейпциг». Об этом сообщают немецкие СМИ.

Как информирует Bild, в клубе недовольны поведением футболиста. Накануне он на тренировке грубо сфолил против Диего Демме, из-за чего у игроков возник конфликт, но в итоге они помирились.

Ранее сообщалось, что Кейта интересуется «Ливерпуль», но «Лейпциг» не согласился продать его за 75 миллионов евро. В прошедшем сезоне 22-летний гвинеец провел 32 матча за «РБ Лейпциг» и забил восемь мячей при восьми голевых передачах.