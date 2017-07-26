«РБ Лейпциг» может расстаться с Кейта из-за его поведения
Источник: BildКомментарии
Полузащитник Наби Кейта может покинуть «Лейпциг». Об этом
сообщают немецкие СМИ.
Как информирует Bild, в клубе недовольны поведением
футболиста. Накануне он на тренировке грубо сфолил против Диего Демме, из-за
чего у игроков возник конфликт, но в итоге они помирились.
Ранее сообщалось, что Кейта интересуется «Ливерпуль», но «Лейпциг»
не согласился продать его за 75 миллионов евро. В прошедшем сезоне 22-летний гвинеец
провел 32 матча за «РБ Лейпциг» и забил восемь мячей при восьми голевых
передачах.
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