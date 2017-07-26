Иван «VANSKOR» Скороход: Большинство команд на TI 2017 будут держать Team Empire за тёмную лошадку

Игрок Team Spirit Иван «VANSKOR» Скороход поделился мнением об игре Team Empire перед The International 2017.



«Я считаю, что большинство команд на TI будут держать Team Empire за тёмную лошадку, поэтому они могут как показать очень сильную игру, так и провалиться на групповой стадии. В этой команде нет ярко выраженного лидера, поэтому Team Empire нужно будет не просесть по морали и пикам после первых поражений, если таковы и будут.



У Team Empire очень хорошо получается играть от защиты, это их главное оружие. В определенный момент игры они просто закрываются на своей части карты, дофармливая свои предметы и играя от контратаки. Этот стиль игры хорошо подходит под двух коров команды Empire — fn и Chappie, они любят «чувствовать расфармленность». К сожалению, на TI этот стиль игры может сыграть и против них, так как уровень команд гораздо выше, чем на других турнирах.



По итогу получается, что их сильные и слабые стороны — это практически одно и тоже, так что все будет зависеть от оппонента. Но всё же их сильная сторона — это то, что парни хорошо прожимают кнопки, а слабая — в том, что они могут просесть по морали и контролю карты, если их начнут давить правильно.



Я бы выделил Ghostik и fn, так как первый очень активный и всегда предложит что нужно сделать команде, а второй знает, как довести игру до победного конца чуть ли не в соло».



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