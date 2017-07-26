Александр Гришин: Победа ЦСКА была ожидаемой

Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин поделился впечатлениями после матча между АЕК и ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что московские армейцы победили со счетом 2:0.

«Победа ожидаема. Если еще и АЕК не проходить в том состоянии, в котором находится греческий клуб, где игроки, например, Марко Ливая, который в основной состав «Рубина» не выходил, тогда и говорить не о чем. Все ожидаемо.

Единственное. Не понравилось качество игры, а особенно в первом тайме: очень много длинных передач, мало комбинационной игры впереди. Но с другой стороны, стоял на кону результат и его достигли. Но игра оставляет желать лучшего. Надо прибавлять в этом», - цитирует Гришина «Р-Спорт».

В составе победителей голами отметились Алан Дзагоев и Понтус Вернблум, забившие на 45-й и 56-й минутах. Напомним, ответная игра противостояния состоится 2 августа в Москве.