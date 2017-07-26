Александр Гришин: Победа ЦСКА была ожидаемой
Главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин поделился впечатлениями после матча между АЕК и ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что московские армейцы победили со счетом 2:0.
«Победа ожидаема. Если еще
и АЕК не проходить в том состоянии, в котором находится греческий клуб, где
игроки, например, Марко Ливая, который в основной состав «Рубина» не выходил,
тогда и говорить не о чем. Все ожидаемо.
Единственное. Не
понравилось качество игры, а особенно в первом тайме: очень много длинных
передач, мало комбинационной игры впереди. Но с другой стороны, стоял на кону
результат и его достигли. Но игра оставляет желать лучшего. Надо прибавлять в
этом», - цитирует Гришина «Р-Спорт».
В составе победителей голами отметились Алан Дзагоев и Понтус Вернблум, забившие на 45-й и 56-й минутах. Напомним, ответная игра противостояния состоится 2 августа в Москве.
Матч
Голы
Дзагоев 45 (0:1). Вернблум 56 (0:2).
Состав
АЕК Афины: Анестис, Чигринский, Бакакис, Гало, Враньеш, Симоэш (Клонаридис, 60), Манталос, Айдаревич, Йоханссон, Христодулопулос (Родригес, 70), Ливайя (Алмейда, 60)
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Вернблум, Головин (Миланов, 84), Дзагоев (Натхо, 75), Чалов (Макаров, 87), Витиньо
Предупреждения:
Родригес, 90 - нет
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
25 июля 20:30, Спиро Луис, Текстовая трансляция