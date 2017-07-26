Джокович пропустит остаток сезона

Сербский теннисист Новак Джокович пропустит оставшиеся в нынешнем году турниры. Об этом на своем официальном сайте сообщил сам теннисист.

Как сообщил Джокович, это связано с травмой локтя. Спортсмен принял такое решение после консультаций с врачами. Серб выразил уверенность, что будет готов выступать с начала 2018 года.

Таким образом, Джокович пропустит US Open, турниры серии «Мастерс» и полуфинал Кубка Дэвиса. Также Новак сообщил, что продолжит работать с нынешней командой тренеров, возглавляет которую Андре Агасси.