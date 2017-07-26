Валерий Минько: ЦСКА сыграл с АЕК экономично, не тратя лишних сил

Бывший защитник и капитан московского ЦСКА Валерий Минько в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о победе армейцев над греческим АЕК в отборочном раунде Лиги чемпионов.

«Какое впечатление осталось от игры? Насколько велико было преимущество ЦСКА? Игра не получилась очень динамичной — думаю, из-за погодных условий, потому что было очень жарко и душно.

Однако уровень и класс ЦСКА был намного выше, чем у АЕК, так что даже при такой игре результат 2:0 в пользу гостей абсолютно закономерен.

Сыграли экономично, не тратили лишних сил и очень грамотно распределили свои ресурсы, показав рациональный футбол. С таким заделом перед ответной встречей красно-синие вполне могут пройти в групповой этап Лиги чемпионов», — сказал Минько.

В составе победителей голами отметились Алан Дзагоев и Понтус Вернблум, забившие на 45-й и 56-й минутах. Напомним, ответная игра противостояния состоится 2 августа в Москве.

