Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему он ударил своего болельщика
Источник: RT на русскомКомментарии
Непобежденный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о наделавшей много шума истории с ударом болельщика по печени.
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Тот молодой человек сперва просил
продемонстрировать на нём бросок, но
так как мы стояли на асфальте, это могло
плохо закончиться. Потом он начал просить
сделать удушающий. В итоге я предложил
ударить его по животу, раз так хочется
экстремальных ощущений. Естественно я
схитрил: отвлек парня, начал что-то
говорить и дал ему по печени, чтобы
больше не просил, - сказал Нурмагомедов
RT на
русском.
Напомним, что после удара Нурмагомедов принес извинения своему поклоннику.
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