Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему он ударил своего болельщика

Хабиб Нурмагомедов: Против Мэйвезера мог бы выйти даже Роналду. Почему дерется Конор, а не он?

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке Конора Макгрегора с Флойдом Мэйвезером, а также рассказал о планах на будущее.