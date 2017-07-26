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Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему он ударил своего болельщика

Источник:  RT на русскомКомментарии

Непобежденный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о наделавшей много шума истории с ударом болельщика по печени.

— Тот молодой человек сперва просил продемонстрировать на нём бросок, но так как мы стояли на асфальте, это могло плохо закончиться. Потом он начал просить сделать удушающий. В итоге я предложил ударить его по животу, раз так хочется экстремальных ощущений. Естественно я схитрил: отвлек парня, начал что-то говорить и дал ему по печени, чтобы больше не просил, - сказал Нурмагомедов RT на русском.

Напомним, что после удара Нурмагомедов принес извинения своему поклоннику.


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