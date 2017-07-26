«ПСЖ» выдвинул ультиматум Неймару

Руководство «ПСЖ» выдвинуло ультиматум форварду «Барселоны» Неймару. Они настаивают, чтобы бразилец поскорее определился со своим будущим.

Как сообщает Lenta.ru, в клубе желают услышать решение бразильца о переходе в течение двух недель, когда оба клуба завершат предсезонное турне по США. Парижане стремятся уладить все детали перехода в этот срок, потому что позже могут возникнуть юридические и финансовые трудности.

Напомним, ранее сообщалось, что «ПСЖ» может приобрести Неймара за 222 миллиона евро. При этом его зарплата в Париже может составить 30 миллионов евро.