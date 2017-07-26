«ПСЖ» выдвинул ультиматум Неймару
Источник: Lenta.RuКомментарии
Руководство «ПСЖ» выдвинуло ультиматум форварду «Барселоны»
Неймару. Они настаивают, чтобы бразилец поскорее определился со своим будущим.
Как сообщает Lenta.ru,
в клубе желают
услышать решение бразильца о переходе в течение двух недель, когда оба клуба
завершат предсезонное турне по США. Парижане стремятся уладить все детали
перехода в этот срок, потому что позже могут возникнуть юридические и
финансовые трудности.
Напомним,
ранее сообщалось, что «ПСЖ» может приобрести Неймара за 222 миллиона евро. При этом его зарплата в Париже может составить 30 миллионов
евро.
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