Новосельцев в ближайшее время может стать игроком «Локомотива»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Как стало известно «Советскому спорту», защитник «Зенита» Иван Новосельцев в ближайшее время может стать игроком «Локомотива».
Игрок
недоволен количеством игрового времени в питерской команде. Новый
главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал понять футболисту, что будет
делать ставку на других игроков.
«Локомотив», напротив, в связи с
травмами Виталия Денисова и Ведрана Чорлуки нуждается в еще одном
защитнике. Возможен, как вариант аренды, так и полноценного трансфера.
Напомним, в прошлом сезоне 25-летний защитник провел пять матчей за «Ростов», в которых забил два мяча, и пять игр - за «Зенит».
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