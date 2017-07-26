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Новосельцев в ближайшее время может стать игроком «Локомотива»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как стало известно «Советскому спорту», защитник «Зенита» Иван Новосельцев в ближайшее время может стать игроком «Локомотива».

Игрок недоволен количеством игрового времени в питерской команде. Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал понять футболисту, что будет делать ставку на других игроков.

«Локомотив», напротив, в связи с травмами Виталия Денисова и Ведрана Чорлуки нуждается в еще одном защитнике. Возможен, как вариант аренды, так и полноценного трансфера.

Напомним, в прошлом сезоне 25-летний защитник провел пять матчей за «Ростов», в которых забил два мяча, и пять игр - за «Зенит».

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