Как стало известно «Советскому спорту», защитник «Зенита» Иван Новосельцев в ближайшее время может стать игроком «Локомотива».



Игрок недоволен количеством игрового времени в питерской команде. Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал понять футболисту, что будет делать ставку на других игроков.



«Локомотив», напротив, в связи с травмами Виталия Денисова и Ведрана Чорлуки нуждается в еще одном защитнике. Возможен, как вариант аренды, так и полноценного трансфера.



Напомним, в прошлом сезоне 25-летний защитник провел пять матчей за «Ростов», в которых забил два мяча, и пять игр - за «Зенит».