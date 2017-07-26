Лескано покинул «СКА-Хабаровск» и перешел в «Анжи»

«СКА-Хабаровск» объявил об уходе аргентинского нападающего Хуана Лескано. Также сообщается, что он станет игроком «Анжи».

Официальный сайт клуба из Хабаровска сообщает, что «Анжи» готов выкупить трансфер нападающего из Аргентины за сумму, прописанную в контракте игрока. Сам игрок согласился на переход.

24-летний Лескано провел в составе хабаровского клуба один 2016/17 и две стартовые игры текущего сезона. Всего в футболке хабаровского клуба аргентинец вышел на поле в 36 официальных матчах, забил восемь голов.

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