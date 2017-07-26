Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Майер6:3, 4:6, 6:4Кузнецов
Футбол  Астана2 : 0Легия
Футбол  Динамо Киев- : -Янг Бойз
Футбол  Динамо СПб0 : 1Ротор-Волгоград
Футбол  Олимпиец1 : 0Химки
Водное поло  Россия- : -США
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лескано покинул «СКА-Хабаровск» и перешел в «Анжи»

Источник:  ФК «СКА-Хабаровск»Комментарии

«СКА-Хабаровск» объявил об уходе аргентинского нападающего Хуана Лескано. Также сообщается, что он станет игроком «Анжи».

Официальный сайт клуба из Хабаровска сообщает, что «Анжи»  готов выкупить трансфер нападающего из Аргентины за сумму, прописанную в контракте игрока. Сам игрок согласился на переход.

24-летний Лескано провел в составе хабаровского клуба один 2016/17 и две стартовые игры текущего сезона. Всего в футболке хабаровского клуба аргентинец вышел на поле в 36 официальных матчах, забил восемь голов. 

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жонатас и Лестьенн перейдут в «Локо»? Таблица трансферов РФПЛЖонатас и Лестьенн перейдут в «Локо»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Защитник пражской «Спарты» Мазух перешел в «Халл Сити» (видео)Защитник Ондржей Мазух, права на которого принадлежали пражской «Спарте», продолжит карьеру в «Халл Сити».Состав клуба «СКА-Хабаровск» усилил защитник сборной ГрузииЗащитник сборной Грузии Георгий Наваловский подписал контракт с новичком РФПЛ клубом «СКА-Хабаровск».«Ахмат» и Мирзов расторгли контракт по обоюдному согласиюФутбольный клуб «Ахмат» и полузащитник Резиуан Мирзов пришли к соглашению о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.Браун продлил контракт с «Челси» и отправился в аренду в «Брайтон»Нападающий «Челси» Иззи Браун заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до 2021 года, и на правах годичной аренды перешел в «Брайтон», который в этом сезоне дебютирует в АПЛ.КДК РФС рассмотрит поведение Семшова в матче со «СКА-Хабаровском»Тренер «Арсенала» Игорь Семшов может быть наказан за выходы за пределы технической зоны в матче второго тура премьер-лиги со «СКА-Хабаровском» (1:0).Хавьер «Чичарито» Эрнандес стал игроком «Вест Хэма» (видео)Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес перешел из леверкузенского «Байера» в лондонский «Вест Хэм».Миодраг Божович: Думаю, что мы на хорошей дорогеНа пресс-конференции после матча «Арсенал» - «СКА-Хабаровск» (1:0) главный тренер хозяев Миодраг Божович отметил важность победы для тульской команды.Алексей Поддубский: Первый тайм откровенно провалилиНа пресс-конференции после матча «Арсенал» - «СКА-Хабаровск» (1:0) главный тренер гостей Алексей Поддубский отметил нервозность своей команды в начале игры.«Зенит» объявил о расторжении контракта с МаурисиоСообщение об этом появилось на официальном сайте петербургского клуба.«Арсенал» переиграл «СКА-Хабаровск»Футболисты «Арсенала» на своем поле переиграли «СКА-Хабаровск» в матче второго тура чемпионата России со счетом 1:0.Топ-10 клубов по трансферным тратам за лето 2017 годаТоп-10 клубов по трансферным тратам за лето 2017 года«Советский спорт» рассказывает о самых больших тратах в летнее трансферное окно среди европейских клубов.«Арсенал» – «СКА-Хабаровск» – 1:0. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча второго тура чемпионата России между тульским «Арсеналом» и «СКА-Хабаровском».Защитник «Монако» Менди перешел в «Манчестер Сити»«Манчестер Сити» подписал пятилетний контракт с защитником «Монако» Бенжаменом Менди, сообщает официальный сайт английского клуба.Александр Бубнов: «Арсенал» победит «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 2-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «СКА-Хабаровском».«Спартак» теряет игроков, а «Зенит» покупает еще одного аргентинца (видео)«Спартак» теряет игроков, а «Зенит» покупает еще одного аргентинца (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Экс-защитник «Ростова» Милич сменил «Фиорентину» на «Олимпиакос»Хорватский защитник Хрвое Милич покинул «Фиорентину» и стал игроком «Олимпиакоса». Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.«Кротоне» подписал Мариано ИскоБывший полузащитник «Катаньи» и «Кьево» Мариано Иско подписал контракт с «Кротоне». Об этом сообщает официальный сайт клуба.Данило: Были различные варианты, но я хотел играть у ГвардиолыЗащитник Данило прокомментировал свой переход из «Реала» в «Манчестер Сити».Данило стал игроком «Манчестер Сити» (фото)«Манчестер Сити» официально объявил о трансфере защитника мадридского «Реала» Данило.
Футбол
Бразилец Исмаэл близок к переходу в «Ахмат»
Футбол
Лескано покинул «СКА-Хабаровск» и перешел в «Анжи»
Футбол
Новосельцев в ближайшее время может стать игроком «Локомотива»
Футбол
«ПСЖ» выдвинул ультиматум Неймару
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровсккалендарьстатистика
Хуан Лескано
Хуан Лескановсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы