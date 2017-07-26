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«Зенит-2» – «Сибирь». Молло выйдет в стартовом составе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита-2» определился с составом на матч 4-го тура ФНЛ против «Сибири».

Стартовый состав: Бабурин — Пенчиков, Зуев, Бугриев, Круговой — Камышев, Мусаев, Молло, Сиротов — Некрасов, Прудников.

Напомним, матч пройдет 26 июля в Петербурге и начнется в 18:00.

Полузащитник Йоанн Молло перешел в «Зенит» зимой 2017 года из «Крыльев Советов». В июле стало известно, что француз исключен из заявки клуба на РФПЛ и заявлен за «Зенит-2» на первенство ФНЛ. 

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