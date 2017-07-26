«Зенит-2» – «Сибирь». Молло выйдет в стартовом составе

Иван Соловьев: Игры с «Зенитом» были принципиальны в прошлом сезоне. В этом уже не так

Полузащитник «Динамо СПб» Иван Соловьев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом-2» во втором туре первенства ФНЛ (1:0).