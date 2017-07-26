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Российские шпажистки уступили Польше в 1/4 финала чемпионата мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге (Германия) проходят командные соревнования шпажисток. Сборная России в 1/4 финала уступила сборной Польши.

Поединок завершился победой польской команды со счетом 45:41. 

За сборную России выступали Виолетта Колобова, Татьяна Гудкова и Татьяна Андрюшина.

Теперь российской команды предстоит турнир за 5-8-е места. 

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