Российские шпажистки уступили Польше в 1/4 финала чемпионата мира

читайте также

Российские рапиристы проиграли американцам в полуфинале командного турнира ЧМ Российские рапиристы уступили сборной США в полуфинале командного турнира чемпионата мира по фехтованию в Лейпциге (Германия) – 29:45.

Российские шпажисты завоевали бронзу на чемпионате мира по фехтованию На чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге (Германия) прошли командные соревнования шпажистов. Бронзовую медаль завоевала сборная России.

Россия победила Украину и вышла в полуфинал командного турнира шпажистов на чемпионате мира Мужская сборная России по фехтованию пробилась в полуфинал командного турнира шпажистов на чемпионате мира в Лейпциге.

Сборная России не смогла выйти в полуфинал командного турнира по сабле Женская сборная России по фехтованию не смогла выйти в полуфинал командного турнира саблисток на чемпионате мира в Лейпциге.

Российские саблистки вышли в четвертьфинал чемпионата мира Женская сборная России по фехтованию пробилась в четвертьфинал командного турнира саблисток на чемпионате мира в Лейпциге.

Российские шпажисты вышли в четвертьфинал чемпионата мира Мужская сборная России по фехтованию вышла в четвертьфинал командного турнира шпажистов на чемпионате мира в Лейпциге.

Рапиристки сборной России завоевали бронзу чемпионата мира в командном первенстве На проходящем в немецком Лейпциге чемпионате мира по фехтованию российские рапиристки Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Светлана Трипапина и Аделина Загидуллина завоевали бронзовые медали командного турнира.

Виталий Мутко: Победы в фехтовании не должны быть для нас большой неожиданностью Вице-премьер правительства России Виталий Мутко оценил выступление сборной России по фехтованию на чемпионате мира в Лейпциге.

Дмитрий Жеребченко: Я боялся мечтать о золоте чемпионата мира Российский рапирист Дмитрий Жеребченко прокомментировал свою победу в индивидуальном первенстве на чемпионате мира в Лейпциге.

Татьяна Гудкова: Бой с Колобовой стал решающим Российская шпажистка Татьяна Гудкова прокомментировала победу на чемпионате мира в Лейпциге в личном турнире.

Российский рапирист Жеребченко завоевал золото чемпионата мира по фехтованию На чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге (Германия) состоялись соревнования рапиристов. Победу одержал российский спортсмен Дмитрий Жеребченко.

Гудкова выиграла золото чемпионата мира в личном турнире шпажисток Российская фехтовальщица Татьяна Гудкова стала чемпионкой мира в личном турнире шпажисток.

Яна Егорян: Российские саблистки будут бороться за золото в командных соревнованиях Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян поделилась ожиданиями от предстоящих командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию, который в эти дни проходит в немецком Лейпциге.

Егорян проиграла в 1/16 финала чемпионата мира по фехтованию, Позднякова продолжает борьбу за медали Двукратная олимпийская чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянка Яна Егорян в 1/16 финала индивидуальных соревнований саблисток на чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге уступила испанке Люсии Мартин-Португес.

Отец Ибрагимова: Камилю не хватило опыта Анвар Ибрагимов, отец саблиста Камиля Ибрагимова, прокомментировал завоевание сыном бронзовой медали на чемпионате мира.

Ильгар Мамедов: Ибрагимов будет лидером сборной России Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов поделился впечатлениями от завоевания Камилем Ибрагимовым бронзовой медали на чемпионате мира.

Ильгар Мамедов: Я уверен, что Дериглазова не помнит, как нанесла победный укол Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов поделился впечатлениями от победы Инны Дериглазовой в финале личных соревнований на чемпионате мира.

Дериглазова защитила титул чемпионки мира по фехтованию На проходящем в немецком Лейпциге чемпионате мира по фехтованию олимпийская чемпионка Рио-2016 Дериглазова в финале нанесла поражение итальянке Аличе Вольпи - 14:13.

Ибрагимов завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира На проходящем в немецком Лейпциге чемпионате мира по фехтованию российский саблист Камиль Ибрагимов стал бронзовым призером в личном турнире.