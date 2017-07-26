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Старт второго «Бойцовского забега» перенесен на 20 августа

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Второй международный «Бойцовский Забег», входящий в серию стартов «Российский марафон», пройдет в московском Парке Победы 20 августа 2017 года

«Бойцовский забег-II» приурочен ко дню рождения легендарного мастера и основателя киокусинкай карате Масутацу Оямы. Он пройдет в трех возрастных категориях: дети до 13 лет включительно, подростки от 14 до 18 лет и взрослые от 18 и старше. Участники смогут выбрать подходящую для себя дистанцию: 1км (дети), 3 км (дети и журналисты), 5, 10, 30, 50  и 71 км.

Принять участие в забеге планируют титулованные бойцы, чемпионы мира, Европы и России в различных единоборствах, звезды спорта и шоу-бизнеса. Пейсерами выступят такие легенды спорта, как двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Елена Замолодчикова, призер олимпийских игр по плаванию Станислава Комарова, олимпийский призер по биатлону Николай Круглов, боец Ренат Фахретдинов. Трансляция всего забега будет осуществляться в режиме live с квадрокоптера, а так же впервые пейсеры будут осуществлять прямую трансляцию своих дистанций в свои социальные сети. Начало забега запланировано на  в 9:00.

Принять участие в «Бойцовском забеге II», а также сфотографироваться и пробежать дистанцию вместе со своими кумирами сможет любой желающий вне зависимости от возраста, пола и гражданства. На финише участников будут ждать медали и памятные подарки от партнеров «Бойцовского забега II».


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