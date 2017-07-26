«Енисей» обыграл «Оренбург» благодаря дублю Козлова
Матч четвертого тура
первенства ФНЛ между «Енисеем» и «Оренбургом» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Енисея».
В составе победителей
дубль сделал Андрей Козлов. «Енисей» набрал девять очков и на данный момент
поднялся на второе место. У «Оренбурга» три очка и 14-е место.
ФНЛ
4-й тур
Козлов 15 (1:0). Козлов 20 (2:0). Енисей: Филиппов, Новиков, Гарбуз, Мильдзихов, Кичин, Стеклов (Руднев, 90), Иванов (Рожков, 84), Камеш, Фатуллаев, Козлов (Кутьин, 71), Сердеров (Комков, 68) Оренбург: Абакумов, Малых, Осипов, Андреев, Никитин (Ефремов, 46), Ойеволе, Серченков (Парняков, 77), Попович, Бреев, Померко, Воробьёв (Делькин, 68) Стеклов, 14 - Попович, 62; Малых, 74 Сергей Куликов (Россия) 26 июля 15:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Козлов 15 (1:0). Козлов 20 (2:0).
Енисей: Филиппов, Новиков, Гарбуз, Мильдзихов, Кичин, Стеклов (Руднев, 90), Иванов (Рожков, 84), Камеш, Фатуллаев, Козлов (Кутьин, 71), Сердеров (Комков, 68)
Оренбург: Абакумов, Малых, Осипов, Андреев, Никитин (Ефремов, 46), Ойеволе, Серченков (Парняков, 77), Попович, Бреев, Померко, Воробьёв (Делькин, 68)
Стеклов, 14 - Попович, 62; Малых, 74
Сергей Куликов (Россия)
26 июля 15:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция