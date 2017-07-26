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«Енисей» обыграл «Оренбург» благодаря дублю Козлова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч четвертого тура первенства ФНЛ между «Енисеем» и «Оренбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Енисея».

В составе победителей дубль сделал Андрей Козлов. «Енисей» набрал девять очков и на данный момент поднялся на второе место. У «Оренбурга» три очка и 14-е место.

ФНЛ

4-й тур

Матч

Енисей - Оренбург - 2:0 (2:0)

Голы

Козлов 15 (1:0). Козлов 20 (2:0).

Состав

Енисей: Филиппов, Новиков, Гарбуз, Мильдзихов, Кичин, Стеклов (Руднев, 90), Иванов (Рожков, 84), Камеш, Фатуллаев, Козлов (Кутьин, 71), Сердеров (Комков, 68)

Оренбург: Абакумов, Малых, Осипов, Андреев, Никитин (Ефремов, 46), Ойеволе, Серченков (Парняков, 77), Попович, Бреев, Померко, Воробьёв (Делькин, 68)

Предупреждения:

Стеклов, 14 - Попович, 62; Малых, 74

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

26 июля 15:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция

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