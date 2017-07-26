На Центральном стадионе в Екатеринбурге полностью смонтировали крышу весом 6 тысяч тонн

В Екатеринбурге на Центральном стадионе, где идет реконструкция к ЧМ-2018, полностью завершен монтаж навеса арены, сообщает Znak.com.

Кровля стадиона опирается на восемь пилонов на высоте 45,5 метра. Общая площадь крыши составила почти 28 тыс. квадратных метров. На металлоконструкции крыши установлены профилированные листы, сверху уложено эластичное мембранное покрытие, выполненное из тентовой полимерной ткани высокой светонепроницаемости. Такое сочетание материалов защитит зрительские места как от осадков, так и от яркого солнца. С внутренней стороны металлоконструкции окрашены белой эмалью. Общий вес крыши спортивного объекта составил чуть больше 6 тысяч тонн.

По словам генерального директора компании «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцева, кровля стадиона имеет нетипичное конструктивное решение – она вогнутая. Для отвода ливневых стоков применена ультрасовременная система без использования насосов. В России такие системы только начинают внедряться. Также установлена система мониторинга кровли и пилонов: специальное оборудование следит в режиме онлайн за состоянием крыши.

В июне 2018 года в Екатеринбурге пройдут четыре матча чемпионата мира по футболу.