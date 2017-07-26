Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Майер6:3, 4:6, 6:4Кузнецов
Футбол  Астана2 : 0Легия
Футбол  Динамо Киев- : -Янг Бойз
Футбол  Динамо СПб0 : 1Ротор-Волгоград
Футбол  Олимпиец1 : 0Химки
Водное поло  Россия- : -США
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алан Дзагоев: Пока я недоволен собой. Долго думаю при принятии мяча

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал победу над АЕКом (2:0) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

– Результат хороший, забили на выезде два гола и не пропустили. Мы можем спокойно готовиться к следующим играм. Впереди встреча со СКА, потом ответная игра с АЕКом. Необходимо будет ее выиграть и пройти дальше.

– Показалось, что в первом тайме не так высоки были скорости. Это следствие жары, или АЕК хорошо играл?
– Не сказал бы, что они хорошо играли. Но они вступали в прессинг в правильные моменты, и мы не могли найти нужную игру. Необходимо улучшать выход из обороны в атаку и командную игру в принципе. Кроме результата, нечему радоваться.

– Можно порадоваться голам со стандартов. Один из них забили вы. Наигранная комбинация, или это случайно получилось?
– Случайно. Я, по идее, вообще не должен был идти в штрафную. Но увидел, что уже 45-я минута, да и Виктор Михайлович говорил, чтобы я смотрел по ситуации и при необходимости шел вперед.

– Вам вручили приз лучшему игроку матча. Как оцениваете свою игру?
– Конечно, пока я недоволен собой. Неоптимальные кондиции, долго думаю при принятии мяча. Нужно прибавлять. Пока мы в целом показываем не такую игру, как в конце прошлого сезона. Но, думаю, вот-вот наберем оптимальные кондиции и заиграем как надо, – приводит слова Дзагоева официальный сайт армейцев.

Ответная игра противостояния состоится 2 августа в Москве.

Матч

АЕК Афины - ЦСКА - 0:2 (0:1)

Голы

Дзагоев 45 (0:1). Вернблум 56 (0:2).

Состав

АЕК Афины: Анестис, Чигринский, Бакакис, Гало, Враньеш, Симоэш (Клонаридис, 60), Манталос, Айдаревич, Йоханссон, Христодулопулос (Родригес, 70), Ливайя (Алмейда, 60)

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Вернблум, Головин (Миланов, 84), Дзагоев (Натхо, 75), Чалов (Макаров, 87), Витиньо

Предупреждения:

Родригес, 90 - нет

Судья:

Марко Фритц (Германия)

Место и дата

25 июля 20:30, Спиро Луис, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Жонатас и Лестьенн перейдут в «Локо»? Таблица трансферов РФПЛЖонатас и Лестьенн перейдут в «Локо»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Футбол и деньги. Для «Спартака» – мелочь, для ЦСКА – вопрос жизни и смертиФутбол и деньги. Для «Спартака» – мелочь, для ЦСКА – вопрос жизни и смерти«Советский спорт» читает, сколько могут получить российские клубы в еврокубках.Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первые матчи. «Динамо» (К) – «Янг Бойз», «Ницца» – «Аякс» и другие матчи. ОнлайнРезультаты первых матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.Валерий Минько: ЦСКА сыграл с АЕК экономично, не тратя лишних силБывший защитник и капитан московского ЦСКА Валерий Минько в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о победе армейцев над греческим АЕК в отборочном раунде Лиги чемпионов.Александр Гришин: Победа ЦСКА была ожидаемойГлавный тренер юношеской сборной России Александр Гришин поделился впечатлениями после матча между АЕК и ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что московские армейцы победили со счетом 2:0.Букмекеры не видят явного фаворита в матче между «Ниццей» и «Аяксом» в квалификации Лиги чемпионовСегодня состоится первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между «Ниццей» и «Аяксом». Букмекеры не видят явного фаворита в этой игре.Гончаренко завел Хамелеона. Знает ли о таком зверьке Каррера?Гончаренко завел Хамелеона. Знает ли о таком зверьке Каррера?Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев впечатлен не столько игрой ЦСКА с АЕКом, сколько его преображением.Вперед к новым рекордам, или почему Акинфеев не виноватВперед к новым рекордам, или почему Акинфеев не виноватАвтор «Советского Спорта» подводит итог рекордной серии Игоря Акинфеева с пропущенными голами, установленной им в Лиге чемпионов.Михалис Бакакис: Мяч Дзагоева сломал АЕКу всю игруПолузащитник АЕКа Михалис Бакакис поделился мнением о первом матче с ЦСКА (0:2) в отборочном раунде Лиги чемпионов.Якоб Юханссон: В целом ЦСКА превосходил АЕКШведский полузащитник Якоб Юханссон поделился мнением о первом матче с ЦСКА (0:2) в отборочном раунде Лиги чемпионов.Маноло Хименес: ЦСКА забил с абсурдного угловогоГлавный тренер греческого клуба АЕК Маноло Хименес поделился мнением о первом матче с ЦСКА (0:2) в отборе Лиги чемпионов.Маноло Хименес: АЕК испугался ЦСКА? Я не понимаю этого вопросаГлавный тренер греческого клуба АЕК Маноло Хименес поделился мнением о первом матче с ЦСКА (0:2) в отборе Лиги чемпионов.Перезагрузка ЦСКА. Как Гончаренко перенастроил системуПерезагрузка ЦСКА. Как Гончаренко перенастроил системуОбозреватель «Советского спорта» объясняет, чем ЦСКА в матче Лиги чемпионов с АЕКом отличался от самого себя в недавнем дербиВрубаем новый счетчик! Мнение Сергея МикуликаВрубаем новый счетчик! Мнение Сергея МикуликаКак только наступает время ЦСКА стартовать в Лиге чемпионов, у «общественности» традиционно возникает два вопросаВернблум забил 100-й гол ЦСКА в Лиге чемпионовВернблум забил 100-й гол ЦСКА в Лиге чемпионов«Советский спорт» представляет 10 самых интересных фактов по итогам матча АЕК – ЦСКА.ЦСКА, помни про «Рубин»-2004/05!ЦСКА, помни про «Рубин»-2004/05!В 11-й раз в истории еврокубков российский клуб в первой встрече двухматчевого противостояния выиграл в гостях со счетом 2:0.43 факта о 43-матчевой серии Игоря Акинфеева43 факта о 43-матчевой серии Игоря АкинфееваВсе знают, что в матче с АЕКом в Афинах завершилась ужасная серия Игоря Акинфеева, который пропускал в Лиге чемпионов 43 матча подряд.«Зенит» отпустил «чечено» и обстучал Манчини, Акинфеев и прервал серию, и нет«Зенит» отпустил «чечено» и обстучал Манчини, Акинфеев и прервал серию, и нетВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Федор Чалов: Со стартовым свистком успокоился и втянулся в игруНападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатления от победы над командой АЕК (2:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.Александр Бубнов: Не могу сказать, что качество игры ЦСКА улучшилось по сравнению с матчем против «Локомотива»Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал игру ЦСКА в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого клуба АЕК. Напомним, что московские армейцы победили со счетом 2:0.
Футбол
Бразилец Исмаэл близок к переходу в «Ахмат»
Футбол
Лескано покинул «СКА-Хабаровск» и перешел в «Анжи»
Футбол
Новосельцев в ближайшее время может стать игроком «Локомотива»
Футбол
«ПСЖ» выдвинул ультиматум Неймару
все новости
АЕК Афины
АЕК Афиныкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Алан Дзагоев
Алан Дзагоеввсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости