Алан Дзагоев: Пока я недоволен собой. Долго думаю при принятии мяча

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал победу над АЕКом (2:0) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

– Результат хороший, забили на выезде два гола и не пропустили. Мы можем спокойно готовиться к следующим играм. Впереди встреча со СКА, потом ответная игра с АЕКом. Необходимо будет ее выиграть и пройти дальше.

– Показалось, что в первом тайме не так высоки были скорости. Это следствие жары, или АЕК хорошо играл?

– Не сказал бы, что они хорошо играли. Но они вступали в прессинг в правильные моменты, и мы не могли найти нужную игру. Необходимо улучшать выход из обороны в атаку и командную игру в принципе. Кроме результата, нечему радоваться.

– Можно порадоваться голам со стандартов. Один из них забили вы. Наигранная комбинация, или это случайно получилось?

– Случайно. Я, по идее, вообще не должен был идти в штрафную. Но увидел, что уже 45-я минута, да и Виктор Михайлович говорил, чтобы я смотрел по ситуации и при необходимости шел вперед.

– Вам вручили приз лучшему игроку матча. Как оцениваете свою игру?

– Конечно, пока я недоволен собой. Неоптимальные кондиции, долго думаю при принятии мяча. Нужно прибавлять. Пока мы в целом показываем не такую игру, как в конце прошлого сезона. Но, думаю, вот-вот наберем оптимальные кондиции и заиграем как надо, – приводит слова Дзагоева официальный сайт армейцев.

Ответная игра противостояния состоится 2 августа в Москве.