Алан Дзагоев: Пока я недоволен собой. Долго думаю при принятии мяча
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал победу над АЕКом (2:0) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
– Результат хороший, забили на выезде два гола и не пропустили. Мы можем спокойно готовиться к следующим играм. Впереди встреча со СКА, потом ответная игра с АЕКом. Необходимо будет ее выиграть и пройти дальше.
– Показалось, что в первом тайме не так высоки были скорости. Это следствие жары, или АЕК хорошо играл?
– Не сказал бы, что они хорошо играли. Но они вступали в прессинг в правильные моменты, и мы не могли найти нужную игру. Необходимо улучшать выход из обороны в атаку и командную игру в принципе. Кроме результата, нечему радоваться.
– Можно порадоваться голам со стандартов. Один из них забили вы. Наигранная комбинация, или это случайно получилось?
– Случайно. Я, по идее, вообще не должен был идти в штрафную. Но увидел, что уже 45-я минута, да и Виктор Михайлович говорил, чтобы я смотрел по ситуации и при необходимости шел вперед.
– Вам вручили приз лучшему игроку матча. Как оцениваете свою игру?
– Конечно, пока я недоволен собой. Неоптимальные кондиции, долго думаю при принятии мяча. Нужно прибавлять. Пока мы в целом показываем не такую игру, как в конце прошлого сезона. Но, думаю, вот-вот наберем оптимальные кондиции и заиграем как надо, – приводит слова Дзагоева официальный сайт армейцев.
Ответная игра противостояния состоится 2 августа в Москве.
Матч
Голы
Дзагоев 45 (0:1). Вернблум 56 (0:2).
Состав
АЕК Афины: Анестис, Чигринский, Бакакис, Гало, Враньеш, Симоэш (Клонаридис, 60), Манталос, Айдаревич, Йоханссон, Христодулопулос (Родригес, 70), Ливайя (Алмейда, 60)
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Березуцкий В., Щенников, Вернблум, Головин (Миланов, 84), Дзагоев (Натхо, 75), Чалов (Макаров, 87), Витиньо
Предупреждения:
Родригес, 90 - нет
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
25 июля 20:30, Спиро Луис, Текстовая трансляция