Юрий Семин: «Локомотив» не рассчитывает на Ари в первой части сезона из-за травмы

Форвард «Локомотива» Ари не сыграет за команду до конца нынешнего года в связи с травмой. Об этом сообщил главный тренер «Локо» Юрий Семин.

«Его прооперировали. После операции всегда достаточно долгий срок восстановления, но сколько – я не знаю. Но в первой части чемпионата на него не рассчитываем», – цитирует Семина «Р-Спорт».

Напомним, что Ари получил травму в матче с ЦСКА (3:1). Позднее выяснилось, что у него повреждение боковых связок колена и мениска.