Юрий Семин: «Локомотив» не рассчитывает на Ари в первой части сезона из-за травмы
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Форвард «Локомотива» Ари не сыграет за команду до конца
нынешнего года в связи с травмой. Об этом сообщил главный тренер «Локо» Юрий
Семин.
«Его прооперировали. После
операции всегда достаточно долгий срок восстановления, но сколько – я не знаю.
Но в первой части чемпионата на него не рассчитываем», – цитирует Семина
«Р-Спорт».
Напомним, что Ари получил
травму в матче с ЦСКА (3:1). Позднее выяснилось, что у него повреждение боковых
связок колена и мениска.
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