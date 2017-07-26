В Бразилии закрыли дело против Неймара по неуплате налогов
Источник: Mundo DeportivoКомментарии
С нападающего «Барселоны» Неймара сняты обвинения в неуплате
налогов. Об это сообщают испанские СМИ.
Как информирует Mundo Deportivo, прокуратура Бразилии закрыла дело в отношении
футболиста. Также сняты обвинения с отца Неймара, президента «Барселоны» Хосепа
Марии Бартомеу и его предшественника на этом посту Сандро Роселя. Все они
подозревались в финансовых махинациях при трансфере Неймара из «Сантоса» в «Барселону».
Кроме того, после вердикта прокуратуры были разблокированы
банковские счета бразильского футболиста. Напомним, что, по сообщениям в СМИ,
Неймар может вскоре покинуть «Барселону» и перейти в «ПСЖ» за 222 миллиона
евро.
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