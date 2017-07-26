В Бразилии закрыли дело против Неймара по неуплате налогов

С нападающего «Барселоны» Неймара сняты обвинения в неуплате налогов. Об это сообщают испанские СМИ.

Как информирует Mundo Deportivo, прокуратура Бразилии закрыла дело в отношении футболиста. Также сняты обвинения с отца Неймара, президента «Барселоны» Хосепа Марии Бартомеу и его предшественника на этом посту Сандро Роселя. Все они подозревались в финансовых махинациях при трансфере Неймара из «Сантоса» в «Барселону».

Кроме того, после вердикта прокуратуры были разблокированы банковские счета бразильского футболиста. Напомним, что, по сообщениям в СМИ, Неймар может вскоре покинуть «Барселону» и перейти в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.