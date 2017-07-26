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Карасев будет восстанавливаться 1,5 месяца

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Форвард «Зенита» Сергей Карасев прошел в Финляндии медицинское обследование и перенес операцию на травмированном плече.

Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, примерный срок восстановления баскетболиста - 1,5 месяца. Карасев будет проходить восстановление под наблюдением врачей «Зенита». Ожидается, что форвард присоединится к команде на первом сборе в Сербии. 

Напомним, 25 июля РФБ сообщила, что Карасев из-за травмы не сможет сыграть на Евробаскете. 23-летний игрок изначально был включен в состав национальной команды для участия в тренировочном сборе.

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