Карасев будет восстанавливаться 1,5 месяца

Форвард «Зенита» Сергей Карасев прошел в Финляндии медицинское обследование и перенес операцию на травмированном плече.

Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, примерный срок восстановления баскетболиста - 1,5 месяца. Карасев будет проходить восстановление под наблюдением врачей «Зенита». Ожидается, что форвард присоединится к команде на первом сборе в Сербии.

Напомним, 25 июля РФБ сообщила, что Карасев из-за травмы не сможет сыграть на Евробаскете. 23-летний игрок изначально был включен в состав национальной команды для участия в тренировочном сборе.