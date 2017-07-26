«Локомотив»: Ари перенес операцию и пропустит около четырех месяцев

читайте также

Жонатас и Лестьенн перейдут в «Локо»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

Тульский «Арсенал» оштрафован за неправильный выход игроков из автобуса Тульский «Арсенал» получил штраф от КДК РФС за то, что его игроки неправильно вышли из автобуса. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Футбол и деньги. Для «Спартака» – мелочь, для ЦСКА – вопрос жизни и смерти «Советский спорт» читает, сколько могут получить российские клубы в еврокубках.

Юрий Семин: «Локомотив» не рассчитывает на Ари в первой части сезона из-за травмы Форвард «Локомотива» Ари не сыграет за команду до конца нынешнего года в связи с травмой. Об этом сообщил главный тренер «Локо» Юрий Семин.

Бразилец Исмаэл близок к переходу в «Ахмат» Грозненский «Ахмат» может в ближайшее время подписать бразильского полузащитника Исмаэла. Сейчас он выступает за шведский «Кальмар».

Лескано покинул «СКА-Хабаровск» и перешел в «Анжи» «СКА-Хабаровск» объявил об уходе аргентинского нападающего Хуана Лескано. Также сообщается, что он станет игроком «Анжи».

Новосельцев в ближайшее время может стать игроком «Локомотива» Как стало известно «Советскому спорту», защитник «Зенита» Иван Новосельцев в ближайшее время может стать игроком «Локомотива».

Квинси Промес попросил фанатов о поддержке Нападающий «Спартака» Квинси Промес опубликовал обращение к фанатам красно-белых.

Аргентинский журналист: «Зенит» не будет отдавать Ригони в аренду в «Ривер Плейт» «Зенит» планирует приобрести полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони. Аргентинский журналист Эрнан Кастильо опроверг информацию о том, что «Зенит» после трансфера отдаст его в аренду в другой клуб из Аргентины – «Ривер Плейт».

Синдром Денисова? Почему не играет ни «Спартак», ни Глушаков Главное развлечение недели перед третьим туром чемпионата России по футболу – гадать, куда же делась чемпионская игра «Спартака».

Гончаренко завел Хамелеона. Знает ли о таком зверьке Каррера? Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев впечатлен не столько игрой ЦСКА с АЕКом, сколько его преображением.

Защитник Ингасон возобновил тренировки с «Ростовом» Исландский защитник «Ростова» Сверрир Ингасон возобновил тренировки с донским клубом.

«Зенит» отпустил «чечено» и обстучал Манчини, Акинфеев и прервал серию, и нет В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Состав клуба «СКА-Хабаровск» усилил защитник сборной Грузии Защитник сборной Грузии Георгий Наваловский подписал контракт с новичком РФПЛ клубом «СКА-Хабаровск».

«Ахмат» и Мирзов расторгли контракт по обоюдному согласию Футбольный клуб «Ахмат» и полузащитник Резиуан Мирзов пришли к соглашению о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Мацей Рыбус: Хочу помочь команде и отдам все ради нее (видео) Новичок «Локомотива» Мацей Рыбус прилетел в Москву и провел первую тренировку с командой, а затем поделился впечатлениями от возвращения в Россию.

Футболисты «Рубина» приступили к подготовке к матчу с «Арсеналом» Футболисты «Рубина» приступили к подготовке к матчу с тульским «Арсеналом», который состоится в рамках третьего тура чемпионата России, сообщает официальный сайт казанской команды.

Дмитрий Кузнецов: Васин – игрок совершенно не уровня ЦСКА Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов сказал, что он не считает Виктора Васина игроком уровня ЦСКА.

«Тосно» – «Зенит». Матч обслужит бригада Алексея Сухого Арбитр из Люберец Алексей Сухой назначен на матч 3-го тура РФПЛ между «Тосно» и «Зенитом».