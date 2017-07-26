«Локомотив»: Ари перенес операцию и пропустит около четырех месяцев
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
«Локомотив» сообщил о состоянии здоровья бразильского
нападающего Ари.
Как сообщает официальный сайт «Локо», сегодня форвард перенес операцию по пластике передней
крестообразной связки. Операция прошла успешно. Ориентировочный срок восстановления составит
около четырех месяцев.
Напомним, что Ари получил травму в матче с ЦСКА (3:1). Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ранее заявил, что в связи с травмой не рассчитывает на игрока в первой части сезона.
Фото: ФК «Локомотив»
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