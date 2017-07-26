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Тульский «Арсенал» оштрафован за неправильный выход игроков из автобуса

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Тульский «Арсенал» получил штраф от КДК РФС за то, что его игроки неправильно вышли из автобуса. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
«У «Арсенала» есть нарушение технического регламента: надо выходить из передней двери автобуса с интервалом 3-4 секунды, а игроки выходили из всех дверей – штраф 10 тысяч рублей», – цитирует Григорьянца ТАСС.

Напомним, что во втором туре РФПЛ «Арсенал» обыграл «СКА-Хабаровск» (1:0).

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