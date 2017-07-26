Терим покинул пост главного тренера сборной Турции

Главный тренер сборной Турции Фатих Терим был освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Турции.

В заявлении Федерации указано, что на решение повлияли события не связанные с футболом. Также сообщается, что стороны пришли к совместному решению прекратить сотрудничество. Терим также покинул и должность директора сборной

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Терим подрался с владельцем ресторана. В драке участвовали его зятья, пострадали пять человек. 63-летний Фатих Терим возглавлял сборную Турции три раза. Лучшим его достижением является выход в полуфинал Евро-2008.