«Зенит» интересуется защитником «Лиона» Маммана

Интерес к защитнику «Лиона» Эмануэлю Маммана проявляет «Зенит». Петербургский клуб рассматривает 21-летнего аргентинца как один из возможных вариантов усиления центра обороны.

Как информирует Федеральное агентство новостей, «Лион» в настоящий момент не дал конкретного ответа о готовности расстаться с футболистом, однако источник отмечает, что сумма трансфера может составить порядка 12 миллионов евро. Кандидатуру защитника предложил главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

В прошедшем сезоне 21-летний Эмануэль Маммана провел 25 матчей за «Лион» и забил один мяч.

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