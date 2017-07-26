«Зенит» интересуется защитником «Лиона» Маммана
Интерес к защитнику «Лиона» Эмануэлю Маммана проявляет «Зенит».
Петербургский клуб рассматривает 21-летнего аргентинца как
один из возможных вариантов усиления центра обороны.
Как информирует Федеральное агентство новостей,
«Лион» в настоящий момент не дал конкретного ответа о готовности расстаться с
футболистом, однако источник отмечает, что сумма трансфера может составить
порядка 12 миллионов евро. Кандидатуру защитника предложил главный тренер
сине-бело-голубых Роберто Манчини.
В прошедшем сезоне 21-летний Эмануэль Маммана
провел 25 матчей за «Лион» и забил один мяч.
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