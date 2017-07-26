Доменико Кришито: Лига Европы – очень важный турнир для «Зенита»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился ожиданиями от матча против «Бней Иегуды» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

— Жаркая погода точно не будет препятствием для нас. Мы сегодня попытаемся привыкнуть к ней. Конечно, в России мы не играем в таких условиях, но жара и влажность точно не станут преградами.

— Важно ли вам победить завтра?

— Мы приехали сюда, конечно же, чтобы побеждать. Несмотря на то, что завтра нам будет противостоять слаженная и организованная команда, мы должны проходить в следующий этап, поскольку Лига Европы – очень важный для нас турнир.

— Что вы знаете о «Бней-Иегуде»?

— Мы знаем, что эта команда играет, в основном, по схеме 5-4-1, предпочитает много владеть мячом, поэтому однозначно нам придется нелегко. Нам надо будет играть в быстрый пас, создавать моменты и стараться их реализовывать, — приводит слова Кришито официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч пройдет 27 июля в Израиле и начнется в 20:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Во втором квалификационном раунде израильский клуб по сумме двух матчей обыграл словацкий «Тренчин» (3:1).