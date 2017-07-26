Роберто Манчини: «Зенит» знает, насколько опасна «Бней Иегуда»
Главный тренер «Зенита»
Роберто Манчини поделился ожиданиями от матча против «Бней Иегуды» в матче 3-го
квалификационного раунда Лиги Европы.
- У нас две игры в противостоянии, так что нужно двигаться
шаг за шагом. Главные задачи на завтра - сыграть хорошо на протяжении 90 минут
и уважительно относиться к сопернику. Это две задачи, которые должна выполнять
каждая команда. Мы знаем, насколько опасна команда «Бней Иегуда». Завтра на
поле выйдут все сильнейшие игроки, - приводит слова Манчини официальный
сайт «Зенита».
Напомним, матч пройдет 27 июля в Израиле и начнется в 20:30.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Во втором квалификационном раунде израильский клуб по сумме двух матчей обыграл словацкий «Тренчин» (3:1).
Матч
Место и дата
27 июля 20:30, Блумфилд, Текстовая трансляция