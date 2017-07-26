«Динамо СПб» крупно уступило «Ротору» и потерпело первое поражение в сезоне
Петербургское «Динамо»
в домашнем матче 4-го тура ФНЛ проиграло «Ротору» со счетом 0:3.
Отличились Владимир Романенко, Мохаммад Султонов и Иван
Столбовой.
Напомним, в 5-м туре команда Александра Точилина 30 июня
примет «Кубань», волгоградцы в тот же день сыграют на выезде с «Тюменью».
«Динамо СПб» с 9 очками занимает второе место в турнирной таблице первенства, «Ротор» с 3 баллами идет 14-м.
Матч
Динамо СПб - Ротор-Волгоград - 0:3 (0:0)
Голы
Романенко 53 (0:1). Султонов 71 (0:2). Столбовой 79 (0:3).
Состав
Динамо СПб: Генералов, Юрганов, Житников, Бычков, Чернышов, Соловьёв (Барсов, 69), Батютин (Кулишев, 55), Сарамутин, Песегов, Власов (Козлов, 81), Маркосов
Ротор-Волгоград: Кобзев, Пискунов, Колычев, Ионов (Сидоричев, 23), Романенко, Концедалов, Столяренко, Сысуев, Бирюков (Вотинов, 87), Столбовой (Николаев, 83), Султонов (Крутов, 78)
Предупреждения:
нет - Столбовой, 10; Концедалов, 40
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
26 июля 17:00, Электрон, Онлайн-трансляция