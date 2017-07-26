«Динамо СПб» крупно уступило «Ротору» и потерпело первое поражение в сезоне

Петербургское «Динамо» в домашнем матче 4-го тура ФНЛ проиграло «Ротору» со счетом 0:3.

Отличились Владимир Романенко, Мохаммад Султонов и Иван Столбовой.

Напомним, в 5-м туре команда Александра Точилина 30 июня примет «Кубань», волгоградцы в тот же день сыграют на выезде с «Тюменью».

«Динамо СПб» с 9 очками занимает второе место в турнирной таблице первенства, «Ротор» с 3 баллами идет 14-м.