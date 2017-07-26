Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Майер6:3, 4:6, 6:4Кузнецов
Футбол  Астана3 : 1Легия
Футбол  Динамо Киев0 : 0Янг Бойз
Футбол  Динамо СПб0 : 3Ротор-Волгоград
Футбол  Олимпиец1 : 0Химки
Водное поло  Россия- : -США
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Динамо СПб» крупно уступило «Ротору» и потерпело первое поражение в сезоне

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Петербургское «Динамо» в домашнем матче 4-го тура ФНЛ проиграло «Ротору» со счетом 0:3.

Отличились Владимир Романенко, Мохаммад Султонов и Иван Столбовой.

Напомним, в 5-м туре команда Александра Точилина 30 июня примет «Кубань», волгоградцы в тот же день сыграют на выезде с «Тюменью».

«Динамо СПб» с 9 очками занимает второе место в турнирной таблице первенства, «Ротор» с 3 баллами идет 14-м.

Матч

Динамо СПб - Ротор-Волгоград - 0:3 (0:0)

Голы

Романенко 53 (0:1). Султонов 71 (0:2). Столбовой 79 (0:3).

Состав

Динамо СПб: Генералов, Юрганов, Житников, Бычков, Чернышов, Соловьёв (Барсов, 69), Батютин (Кулишев, 55), Сарамутин, Песегов, Власов (Козлов, 81), Маркосов

Ротор-Волгоград: Кобзев, Пискунов, Колычев, Ионов (Сидоричев, 23), Романенко, Концедалов, Столяренко, Сысуев, Бирюков (Вотинов, 87), Столбовой (Николаев, 83), Султонов (Крутов, 78)

Предупреждения:

нет - Столбовой, 10; Концедалов, 40

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

26 июля 17:00, Электрон, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Авангард» и «Спартак-2» сыграли вничьюМатч четвертого тура первенства ФНЛ между «Авангардом» и «Спартаком-2» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Крылья Советов» уступили «Томи»Матч четвертого тура первенства ФНЛ между «Крыльями Советов» и «Томью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Томи».«Зенит-2» с Молло обыграл «Сибирь» и одержал первую победу в сезоне«Зенит-2» в домашнем матче 4-го тура ФНЛ обыграл «Сибирь» со счетом 2:1.Дмитрий Аленичев: Вдвойне приятно победить команду, которая ставит задачу выхода в премьер-лигуГлавный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 4-го тура ФНЛ.Темури Кецбая: Сегодня игра шла до первой ошибки, допустили, к сожалению, ее мыГлавный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая прокомментировал поражение от «Енисея» (0:2) в матче 4-го тура ФНЛ.Йоан Молло показал болельщикам «Зенита» средний палец (фото)В перерыве матча «Зенит-2» - «Сибирь» полузащитник петербургской команды Йоан Молло показал неприличный жест.«Зенит-2» – «Сибирь». Молло выйдет в стартовом составеТренерский штаб «Зенита-2» определился с составом на матч 4-го тура ФНЛ против «Сибири».«Енисей» обыграл «Оренбург» благодаря дублю КозловаМатч четвертого тура первенства ФНЛ между «Енисеем» и «Оренбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Енисея».ФНЛ. 4-й тур. «Енисей» – «Оренбург», «Зенит-2» – «Сибирь» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей четвертого тура чемпионата России по футболу.Первая серьезная проверка для Аленичева. Анонс 4-го тура ФНЛПервая серьезная проверка для Аленичева. Анонс 4-го тура ФНЛ«Советский спорт» анонсирует самое интересное из четвертого тура ФНЛ.Генералов и Маркосов попали в символическую сборную 3-го тура ФНЛФутболисты «Динамо СПб» Егор Генералов и Михаил Маркосов включены в символическую сборную 3-го тура ФНЛ, сообщает официальный сайт лиги.Молло будет заявлен за «Зенит-2»Полузащитник «Зенита» Йоан Молло будет заявлен за вторую команду сине-бело-голубых, которая выступает в ФНЛ, сообщает «Матч ТВ».Российские клубы стартуют в еврокубках и другие спортивные события этой неделиРоссийские клубы стартуют в еврокубках и другие спортивные события этой недели«Советский спорт» рассказывает, за какими спортивными событиями нужно следить на этой неделе.Иван Соловьев: Было бы лучше, если бы «Динамо СПб» принимало соперников в Петербурге, а не в НовгородеПолузащитник «Динамо СПб» Иван Соловьев поделился мнением о переносе четырех домашних матчей команды в Великий Новгород.Игорь Черевченко: Перед «Балтикой» не стоит задача выйти в РФПЛ уже в этом сезонеГлавный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» (1:0) в матче ФНЛ.Сергей Кирсанов: Мы даже на ничью не наигралиГлавный тренер «Сибири» прокомментировал поражение от «Енисея» (0:1) в матче третьего тура первенства ФНЛ.Юрий Газзаев: Была хорошая и содержательная игра, которая понравилась болельщикуГлавный тренер футбольного клуба «Волгарь» Юрий Газзаев прокомментировал победу над «Кубанью» (3:0) в матче третьего тура первенства ФНЛ.Евгений Калешин: Удаление вообще не оставило нам шансовГлавный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал поражение от команды «Волгарь» (0:3) в матче третьего тура первенства ФНЛ.Игорь Беляев: Поговорил с ребятами, поблагодарил их за самоотдачуГлавный тренер «Авангарда» Игорь Беляев прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в третьем туре первенства ФНЛ.Андрей Тихонов: Наша команда только строится. Мы стараемсяГлавный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу над курским «Авангардом» (1:0) в матче третьего тура ФНЛ.
Фехтование
Российские рапиристы проиграли французам в матче за бронзу командного турнира ЧМ
Теннис
Кузнецов уступил Майеру во втором круге турнира в Гамбурге
Футбол
«Астана» обыграла «Легию» в квалификации Лиги чемпионов
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Лиона» Маммана
все новости
Ротор-Волгоград
Ротор-Волгоградкалендарьстатистика
Динамо СПб
Динамо СПбкалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости