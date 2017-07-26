Йоан Молло показал болельщикам «Зенита» средний палец (фото)
В перерыве матча «Зенит-2» – «Сибирь» полузащитник петербургской команды Йоан Молло показал неприличный жест.
Когда команда уходила в подтрибунное помещение, болельщики сине-бело-голубых начали кричать «Молло - п****ас», на что француз ответил жестом.
Напомним, матч проходит в Петербурге на малой арене «Петровского», после первого тайма счет 0:0. Это первая игра французского полузащитника за «Зенит-2».
Матч
Голы
Круговой 48 (1:0). Житнев 66 (1:1 - пен.). Андреев 89 (2:1).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Круговой, Пенчиков, Бугриев, Зуев, Камышев, Молло, Сиротов, Мусаев (Каккоев, 67), Некрасов, Прудников
Сибирь: Цыган, Гладышев, Мищенко, Кушнирук, Цховребов, Дегтярёв, Чеботару, Андреев (Беляев, 60), Галыш (Рухаиа, 46), Дудолев, Азаров
Судья:
Юрий Апонасенко (Россия)
Место и дата
26 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция