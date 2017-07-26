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Йоан Молло показал болельщикам «Зенита» средний палец (фото)

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В перерыве матча «Зенит-2» – «Сибирь» полузащитник петербургской команды Йоан Молло показал неприличный жест. 

Когда команда уходила в подтрибунное помещение, болельщики сине-бело-голубых начали кричать «Молло - п****ас», на что француз ответил жестом. 

Фото: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Напомним, матч проходит в Петербурге на малой арене «Петровского», после первого тайма счет 0:0. Это первая игра французского полузащитника за «Зенит-2».

Матч

Зенит-2 - Сибирь - 2:1 (0:0)

Голы

Круговой 48 (1:0). Житнев 66 (1:1 - пен.). Андреев 89 (2:1).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Круговой, Пенчиков, Бугриев, Зуев, Камышев, Молло, Сиротов, Мусаев (Каккоев, 67), Некрасов, Прудников

Сибирь: Цыган, Гладышев, Мищенко, Кушнирук, Цховребов, Дегтярёв, Чеботару, Андреев (Беляев, 60), Галыш (Рухаиа, 46), Дудолев, Азаров

Судья:

Юрий Апонасенко (Россия)

Место и дата

26 июля 18:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

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