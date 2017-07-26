«Астана» обыграла «Легию» в квалификации Лиги чемпионов
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Первый матч третьего раунда квалификации Лиги
чемпионов между чемпионом Казахстана «Астаной» и польской «Легией» завершился
победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Астаны».
В составе победителей отличились Жуниор
Кабананга, бывший полузащитник «Анжи» Иван Маевский и Патрик Твумаси. «Легия» ответила голом
форварда сборной Албании Армандо Садику. Ответная игра состоится 2 августа.
Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд
Первый матч
Матч
Голы
Кабананга 36 (1:0). Маевский 45 (2:0). Садику 79 (2:1). Твумаси 90 (3:1).
Судья:
Тамаш Богнар (Венгрия)
Место и дата
26 июля 17:00, Астана-Арена, Онлайн-трансляция
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