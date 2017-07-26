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«Астана» обыграла «Легию» в квалификации Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между чемпионом Казахстана «Астаной» и польской «Легией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Астаны».

В составе победителей отличились Жуниор Кабананга, бывший полузащитник «Анжи» Иван Маевский и Патрик Твумаси. «Легия» ответила голом форварда сборной Албании Армандо Садику. Ответная игра состоится 2 августа.

Лига чемпионов. Третий квалификационный раунд

Первый матч

Матч

Астана - Легия - 3:1 (2:0)

Голы

Кабананга 36 (1:0). Маевский 45 (2:0). Садику 79 (2:1). Твумаси 90 (3:1).

Судья:

Тамаш Богнар (Венгрия)

Место и дата

26 июля 17:00, Астана-Арена, Онлайн-трансляция


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