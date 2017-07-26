Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Майер6:3, 4:6, 6:4Кузнецов
Футбол  Астана3 : 1Легия
Футбол  Динамо Киев0 : 0Янг Бойз
Футбол  Динамо СПб0 : 3Ротор-Волгоград
Футбол  Олимпиец1 : 0Химки
Водное поло  Россия- : -США
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Темури Кецбая: Сегодня игра шла до первой ошибки, допустили, к сожалению, ее мы

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая прокомментировал поражение от «Енисея» (0:2) в матче 4-го тура ФНЛ. 

– Много говорить не имеет смысла, по игре, возможно, не заслужили поражение. Когда так плохо обороняемся – потом тяжело добиться чего-то, так легко нам голы забивают... Сегодня игра шла до первой ошибки, допустили, к сожалению, ее мы. Команда третью игру проиграла… Надо работать, следующая игра уже через несколько дней, будем готовиться, тренироваться.

– На матч с «Енисеем» вышло три защитника, с чем связана смена тактики?
– Мы так решили перед игрой. Думаю, не в тактике дело. При пропущенных голах не схема подвела, а действия защитников. Мы в три защитника пропустили два гола, а если бы играли в два (улыбается)? После того как два пропускаешь – тяжело отыграться.

– Матч прошел в манеже, это повлияло на результат?
– Условия были прекрасные! Нет никаких проблем. Лучше играть в таком манеже при комфортной температуре, на хорошем поле, чем вариться на плохом поле на жаре. Все было хорошо, кроме результата, – приводит слова тренера официальный сайт «Енисея».

После четырех туров в активе «Енисея» 9 очков и третье место в турнирной таблице, у «Оренбурга» 3 очка и 14-е место.

Матч

Енисей - Оренбург - 2:0 (2:0)

Голы

Козлов 15 (1:0). Козлов 20 (2:0).

Состав

Енисей: Филиппов, Новиков, Гарбуз, Мильдзихов, Кичин, Стеклов (Руднев, 90), Иванов (Рожков, 84), Камеш, Фатуллаев, Козлов (Кутьин, 71), Сердеров (Комков, 68)

Оренбург: Абакумов, Малых, Осипов, Андреев, Никитин (Ефремов, 46), Ойеволе, Серченков (Парняков, 77), Попович, Бреев (Дюриш, 46), Померко, Воробьёв (Делькин, 68)

Предупреждения:

Стеклов, 14; Мильдзихов, 89 - Попович, 62; Малых, 74

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

26 июля 15:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Авангард» и «Спартак-2» сыграли вничьюМатч четвертого тура первенства ФНЛ между «Авангардом» и «Спартаком-2» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Крылья Советов» уступили «Томи»Матч четвертого тура первенства ФНЛ между «Крыльями Советов» и «Томью» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Томи».«Зенит-2» с Молло обыграл «Сибирь» и одержал первую победу в сезоне«Зенит-2» в домашнем матче 4-го тура ФНЛ обыграл «Сибирь» со счетом 2:1.Дмитрий Аленичев: Вдвойне приятно победить команду, которая ставит задачу выхода в премьер-лигуГлавный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 4-го тура ФНЛ.Йоан Молло показал болельщикам «Зенита» средний палец (фото)В перерыве матча «Зенит-2» - «Сибирь» полузащитник петербургской команды Йоан Молло показал неприличный жест.«Динамо СПб» крупно уступило «Ротору» и потерпело первое поражение в сезонеПетербургское «Динамо» в домашнем матче 4-го тура ФНЛ проиграло «Ротору» со счетом 0:3.«Зенит-2» – «Сибирь». Молло выйдет в стартовом составеТренерский штаб «Зенита-2» определился с составом на матч 4-го тура ФНЛ против «Сибири».«Енисей» обыграл «Оренбург» благодаря дублю КозловаМатч четвертого тура первенства ФНЛ между «Енисеем» и «Оренбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Енисея».ФНЛ. 4-й тур. «Енисей» – «Оренбург», «Зенит-2» – «Сибирь» и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей четвертого тура чемпионата России по футболу.Первая серьезная проверка для Аленичева. Анонс 4-го тура ФНЛПервая серьезная проверка для Аленичева. Анонс 4-го тура ФНЛ«Советский спорт» анонсирует самое интересное из четвертого тура ФНЛ.Генералов и Маркосов попали в символическую сборную 3-го тура ФНЛФутболисты «Динамо СПб» Егор Генералов и Михаил Маркосов включены в символическую сборную 3-го тура ФНЛ, сообщает официальный сайт лиги.Молло будет заявлен за «Зенит-2»Полузащитник «Зенита» Йоан Молло будет заявлен за вторую команду сине-бело-голубых, которая выступает в ФНЛ, сообщает «Матч ТВ».Российские клубы стартуют в еврокубках и другие спортивные события этой неделиРоссийские клубы стартуют в еврокубках и другие спортивные события этой недели«Советский спорт» рассказывает, за какими спортивными событиями нужно следить на этой неделе.Иван Соловьев: Было бы лучше, если бы «Динамо СПб» принимало соперников в Петербурге, а не в НовгородеПолузащитник «Динамо СПб» Иван Соловьев поделился мнением о переносе четырех домашних матчей команды в Великий Новгород.Игорь Черевченко: Перед «Балтикой» не стоит задача выйти в РФПЛ уже в этом сезонеГлавный тренер «Балтики» Игорь Черевченко прокомментировал победу своей команды над «Оренбургом» (1:0) в матче ФНЛ.Сергей Кирсанов: Мы даже на ничью не наигралиГлавный тренер «Сибири» прокомментировал поражение от «Енисея» (0:1) в матче третьего тура первенства ФНЛ.Юрий Газзаев: Была хорошая и содержательная игра, которая понравилась болельщикуГлавный тренер футбольного клуба «Волгарь» Юрий Газзаев прокомментировал победу над «Кубанью» (3:0) в матче третьего тура первенства ФНЛ.Евгений Калешин: Удаление вообще не оставило нам шансовГлавный тренер «Кубани» Евгений Калешин прокомментировал поражение от команды «Волгарь» (0:3) в матче третьего тура первенства ФНЛ.Игорь Беляев: Поговорил с ребятами, поблагодарил их за самоотдачуГлавный тренер «Авангарда» Игорь Беляев прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в третьем туре первенства ФНЛ.Андрей Тихонов: Наша команда только строится. Мы стараемсяГлавный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал победу над курским «Авангардом» (1:0) в матче третьего тура ФНЛ.
Фехтование
Российские рапиристы проиграли французам в матче за бронзу командного турнира ЧМ
Теннис
Кузнецов уступил Майеру во втором круге турнира в Гамбурге
Футбол
«Астана» обыграла «Легию» в квалификации Лиги чемпионов
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Лиона» Маммана
все новости
Енисей
Енисейкалендарьстатистика
Оренбург
Оренбургкалендарьстатистика
Темури Кецбая
Темури Кецбаявсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости