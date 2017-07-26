Темури Кецбая: Сегодня игра шла до первой ошибки, допустили, к сожалению, ее мы
Главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая прокомментировал поражение от «Енисея» (0:2) в матче 4-го тура ФНЛ.
– Много говорить не имеет смысла, по игре, возможно, не заслужили поражение. Когда так плохо обороняемся – потом тяжело добиться чего-то, так легко нам голы забивают... Сегодня игра шла до первой ошибки, допустили, к сожалению, ее мы. Команда третью игру проиграла… Надо работать, следующая игра уже через несколько дней, будем готовиться, тренироваться.
– На матч с «Енисеем» вышло три защитника, с чем связана смена тактики?
– Мы так решили перед игрой. Думаю, не в тактике дело. При пропущенных голах не схема подвела, а действия защитников. Мы в три защитника пропустили два гола, а если бы играли в два (улыбается)? После того как два пропускаешь – тяжело отыграться.
– Матч прошел в манеже, это повлияло на результат?
– Условия были прекрасные! Нет никаких проблем. Лучше играть в таком манеже при комфортной температуре, на хорошем поле, чем вариться на плохом поле на жаре. Все было хорошо, кроме результата, – приводит слова тренера официальный сайт «Енисея».
После четырех туров в активе «Енисея» 9 очков и третье место в турнирной таблице, у «Оренбурга» 3 очка и 14-е место.
Матч
Голы
Козлов 15 (1:0). Козлов 20 (2:0).
Состав
Енисей: Филиппов, Новиков, Гарбуз, Мильдзихов, Кичин, Стеклов (Руднев, 90), Иванов (Рожков, 84), Камеш, Фатуллаев, Козлов (Кутьин, 71), Сердеров (Комков, 68)
Оренбург: Абакумов, Малых, Осипов, Андреев, Никитин (Ефремов, 46), Ойеволе, Серченков (Парняков, 77), Попович, Бреев (Дюриш, 46), Померко, Воробьёв (Делькин, 68)
Предупреждения:
Стеклов, 14; Мильдзихов, 89 - Попович, 62; Малых, 74
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
26 июля 15:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция