Темури Кецбая: Сегодня игра шла до первой ошибки, допустили, к сожалению, ее мы

Главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая прокомментировал поражение от «Енисея» (0:2) в матче 4-го тура ФНЛ.

– Много говорить не имеет смысла, по игре, возможно, не заслужили поражение. Когда так плохо обороняемся – потом тяжело добиться чего-то, так легко нам голы забивают... Сегодня игра шла до первой ошибки, допустили, к сожалению, ее мы. Команда третью игру проиграла… Надо работать, следующая игра уже через несколько дней, будем готовиться, тренироваться.

– На матч с «Енисеем» вышло три защитника, с чем связана смена тактики?

– Мы так решили перед игрой. Думаю, не в тактике дело. При пропущенных голах не схема подвела, а действия защитников. Мы в три защитника пропустили два гола, а если бы играли в два (улыбается)? После того как два пропускаешь – тяжело отыграться.

– Матч прошел в манеже, это повлияло на результат?

– Условия были прекрасные! Нет никаких проблем. Лучше играть в таком манеже при комфортной температуре, на хорошем поле, чем вариться на плохом поле на жаре. Все было хорошо, кроме результата, – приводит слова тренера официальный сайт «Енисея».

После четырех туров в активе «Енисея» 9 очков и третье место в турнирной таблице, у «Оренбурга» 3 очка и 14-е место.