Дмитрий Аленичев: Вдвойне приятно победить команду, которая ставит задачу выхода в премьер-лигу
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Оренбургом» (2:0) в матче 4-го тура ФНЛ.
– Хочу поздравить болельщиков и ребят с очень важной победой над сильным соперником, который в прошлом году выступал в премьер-лиге и поставил задачу туда вернуться в этом сезоне. Приятно вдвойне победить такую команду. Рад, что забили два гола, рад, что это сделал Андрей Козлов. Хотя не столь принципиально то, кто забивает голы. Просто по-человечески рад за Андрюху, что забил такие быстрые и красивые голы.
После голов мы опустились назад, хотя я такую установку ребятам не давал. Это свойственно команде, когда она ведет в счете и хочет его сохранить. В перерыве сделали поправки и, считаю, не дали создать опасных моментов за исключением того эпизода, где Валера допустил грубейшую ошибку. Сегодня, считаю, моя команда превзошла в каких-то компонентах соперника и заслуженно победила, – приводит слова тренера официальный сайт «Енисея».
После четырех туров в активе «Енисея» 9 очков и третье место в турнирной таблице, у «Оренбурга» 3 очка и 14-е место.
Матч
Голы
Козлов 15 (1:0). Козлов 20 (2:0).
Состав
Енисей: Филиппов, Новиков, Гарбуз, Мильдзихов, Кичин, Стеклов (Руднев, 90), Иванов (Рожков, 84), Камеш, Фатуллаев, Козлов (Кутьин, 71), Сердеров (Комков, 68)
Оренбург: Абакумов, Малых, Осипов, Андреев, Никитин (Ефремов, 46), Ойеволе, Серченков (Парняков, 77), Попович, Бреев (Дюриш, 46), Померко, Воробьёв (Делькин, 68)
Предупреждения:
Стеклов, 14; Мильдзихов, 89 - Попович, 62; Малых, 74
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
26 июля 15:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция