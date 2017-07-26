Кузнецов уступил Майеру во втором круге турнира в Гамбурге
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч второго круга турнира АТР в Гамбурге (Германия) между россиянином Андреем Кузнецовым и немцем Флорианом Майером завершился победой немецкого теннисиста. Итоговый счет матча - 6:3, 4:6, 6:4 в пользу Майера.
Матч продолжался один час и 51
минуту. У Кузнецова пять эйсов и четыре двойные ошибки, у Майера – восемь и
три, соответственно.
В следующем раунде Майер сыграет с победителем пары Диего Шварцман (Аргентина)- Седрик-Марсель Штебе (Аргентина).
Гамбург (Германия)
Турнир АТР
Покрытие: грунт
Призовой фонд: 1 674 385
Второй раунд
Матч
Майер Ф. (Германия) - Кузнецов А. (Россия) - 6:3, 4:6, 6:4
Место и дата
26 июля 16:00, , Онлайн-трансляция
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