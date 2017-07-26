Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Майер6:3, 4:6, 6:4Кузнецов
Футбол  Астана3 : 1Легия
Футбол  Динамо Киев0 : 0Янг Бойз
Футбол  Динамо СПб0 : 3Ротор-Волгоград
Футбол  Олимпиец1 : 0Химки
Водное поло  Россия- : -США
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Российские рапиристы проиграли французам в матче за бронзу командного турнира ЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские рапиристы остались без медалей чемпионата мира по фехтованию в Лейпциге (Германия) в командном турнире.

В поединке за бронзовые медали россияне уступили французам – 37:45. 

Сборную России представляли Дмитрий Жеребченко, Тимур Арсланов, Тимур Сафин и Дмитрий Ригин.

В поединке за золото встретятся сборные США и Италии.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Российские шпажистки – восьмые в командном турнире на ЧМРоссийские шпажистки заняли восьмое место в командном турнире чемпионата мира по фехтованию в Лейпциге (Германия).Российские рапиристы проиграли американцам в полуфинале командного турнира ЧМРоссийские рапиристы уступили сборной США в полуфинале командного турнира чемпионата мира по фехтованию в Лейпциге (Германия) – 29:45.Российские шпажистки уступили Польше в 1/4 финала чемпионата мираНа чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге (Германия) проходят командные соревнования шпажисток. Сборная России в 1/4 финала уступила сборной Польши.Российские шпажисты завоевали бронзу на чемпионате мира по фехтованиюНа чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге (Германия) прошли командные соревнования шпажистов. Бронзовую медаль завоевала сборная России.Россия победила Украину и вышла в полуфинал командного турнира шпажистов на чемпионате мираМужская сборная России по фехтованию пробилась в полуфинал командного турнира шпажистов на чемпионате мира в Лейпциге.Сборная России не смогла выйти в полуфинал командного турнира по саблеЖенская сборная России по фехтованию не смогла выйти в полуфинал командного турнира саблисток на чемпионате мира в Лейпциге.Российские саблистки вышли в четвертьфинал чемпионата мираЖенская сборная России по фехтованию пробилась в четвертьфинал командного турнира саблисток на чемпионате мира в Лейпциге.Российские шпажисты вышли в четвертьфинал чемпионата мираМужская сборная России по фехтованию вышла в четвертьфинал командного турнира шпажистов на чемпионате мира в Лейпциге.Рапиристки сборной России завоевали бронзу чемпионата мира в командном первенствеНа проходящем в немецком Лейпциге чемпионате мира по фехтованию российские рапиристки Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Светлана Трипапина и Аделина Загидуллина завоевали бронзовые медали командного турнира.Виталий Мутко: Победы в фехтовании не должны быть для нас большой неожиданностьюВице-премьер правительства России Виталий Мутко оценил выступление сборной России по фехтованию на чемпионате мира в Лейпциге.Дмитрий Жеребченко: Я боялся мечтать о золоте чемпионата мираРоссийский рапирист Дмитрий Жеребченко прокомментировал свою победу в индивидуальном первенстве на чемпионате мира в Лейпциге.Татьяна Гудкова: Бой с Колобовой стал решающимРоссийская шпажистка Татьяна Гудкова прокомментировала победу на чемпионате мира в Лейпциге в личном турнире.Российский рапирист Жеребченко завоевал золото чемпионата мира по фехтованиюНа чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге (Германия) состоялись соревнования рапиристов. Победу одержал российский спортсмен Дмитрий Жеребченко.Гудкова выиграла золото чемпионата мира в личном турнире шпажистокРоссийская фехтовальщица Татьяна Гудкова стала чемпионкой мира в личном турнире шпажисток.Яна Егорян: Российские саблистки будут бороться за золото в командных соревнованияхДвукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян поделилась ожиданиями от предстоящих командных соревнований на чемпионате мира по фехтованию, который в эти дни проходит в немецком Лейпциге.Егорян проиграла в 1/16 финала чемпионата мира по фехтованию, Позднякова продолжает борьбу за медалиДвукратная олимпийская чемпионка Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянка Яна Егорян в 1/16 финала индивидуальных соревнований саблисток на чемпионате мира по фехтованию в Лейпциге уступила испанке Люсии Мартин-Португес.Отец Ибрагимова: Камилю не хватило опытаАнвар Ибрагимов, отец саблиста Камиля Ибрагимова, прокомментировал завоевание сыном бронзовой медали на чемпионате мира.Ильгар Мамедов: Ибрагимов будет лидером сборной РоссииГлавный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов поделился впечатлениями от завоевания Камилем Ибрагимовым бронзовой медали на чемпионате мира.Ильгар Мамедов: Я уверен, что Дериглазова не помнит, как нанесла победный уколГлавный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов поделился впечатлениями от победы Инны Дериглазовой в финале личных соревнований на чемпионате мира.Дериглазова защитила титул чемпионки мира по фехтованиюНа проходящем в немецком Лейпциге чемпионате мира по фехтованию олимпийская чемпионка Рио-2016 Дериглазова в финале нанесла поражение итальянке Аличе Вольпи - 14:13.
Фехтование
Российские рапиристы проиграли французам в матче за бронзу командного турнира ЧМ
Теннис
Кузнецов уступил Майеру во втором круге турнира в Гамбурге
Футбол
«Астана» обыграла «Легию» в квалификации Лиги чемпионов
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Лиона» Маммана
все новости