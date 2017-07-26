Российские рапиристы проиграли французам в матче за бронзу командного турнира ЧМ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российские рапиристы остались без медалей чемпионата мира по фехтованию в Лейпциге (Германия) в командном турнире.
В поединке за бронзовые медали россияне уступили французам – 37:45.
Сборную России представляли Дмитрий Жеребченко, Тимур Арсланов, Тимур Сафин и Дмитрий Ригин.
В поединке за золото встретятся сборные США и Италии.
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