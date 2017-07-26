Вадим Васильев: У нас нет договоренности с «Реалом» по Мбаппе
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев опроверг
информацию о том, что нападающий команды Килан Мбаппе в ближайшее время
перейдет в мадридский «Реал». Он заявил, что договоренности по его трансферу
нет.
«Уверяю вас, что по Мбаппе у нас нет
договоренности ни с мадридским «Реалом», ни с любым другим клубом.
Действительно, мы хотим получить за него много денег. Килиан – главная надежда
европейского футбола, многие хотели бы видеть у себя. Но мы обсуждаем продление
контракта с Мбаппе. Надеюсь, мы достигнем соглашения», - цитирует Васильева France Football.
Напомним, ранее испанские СМИ сообщали, что
Мбаппе перейдет в «Реал» за 180 миллионов евро. В
прошедшем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел 44 матча за «Монако» и забил 26
мячей и сделал 14 голевых передачах.