Вадим Васильев: У нас нет договоренности с «Реалом» по Мбаппе

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев опроверг информацию о том, что нападающий команды Килан Мбаппе в ближайшее время перейдет в мадридский «Реал». Он заявил, что договоренности по его трансферу нет.

«Уверяю вас, что по Мбаппе у нас нет договоренности ни с мадридским «Реалом», ни с любым другим клубом. Действительно, мы хотим получить за него много денег. Килиан – главная надежда европейского футбола, многие хотели бы видеть у себя. Но мы обсуждаем продление контракта с Мбаппе. Надеюсь, мы достигнем соглашения», - цитирует Васильева France Football.

Напомним, ранее испанские СМИ сообщали, что Мбаппе перейдет в «Реал» за 180 миллионов евро. В прошедшем сезоне 18-летний Килиан Мбаппе провел 44 матча за «Монако» и забил 26 мячей и сделал 14 голевых передачах.